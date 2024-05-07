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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Выставка «Белгород в сердце»

«Каждый в Белгороде — настоящий герой»: на месте трагедии появилась выставка

7 мая 2024, 10:02
Фото: официальный канал мэрии Белгорода
Выставка «Белгород в сердце»

В Белгороде открыли инсталляцию на месте декабрьской трагедии

В столице региона открылась инсталляция «Белгород в сердце», посвящённая переживаниям горожан после трагедии 30 декабря. В экспозиции представлены фотографии Виктора Молостова и стихи белгородцев, сообщает мэрия. Завершается экспозиция зеркалом.

На месте трагических событий 30 декабря открыли аудиовизуальную инсталляцию «Белгород в сердце»‎. Центральным элементом стали фотографии Виктора Молостова, зафиксировавшие непростые моменты жизни горожан. Также соавторами выставки выступили сами белгородцы, которые посвятили родному городу свои стихотворения.

Для того, чтобы услышать аудиозаписи, нужно отсканировать QR-код, который размещён на каждом выставочном стенде.

Инсталляция состоит из 34 работ. Выставка завершается инсталляцией с зеркалом. Таким образом создатели экспозиции хотели донести мысль о том, что каждый житель Белгорода — это мужественный человек, истинный герой, доказывающий своими поступками любовь и преданность родному краю.

Выставка «Белгород в сердце»Выставка «Белгород в сердце»
Выставка «Белгород в сердце»Выставка «Белгород в сердце»
Выставка «Белгород в сердце»
Фото: официальный канал мэрии Белгорода
Выставка «Белгород в сердце»
Видео: официальный канал мэрии Белгорода
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