«Каждый в Белгороде — настоящий герой»: на месте трагедии появилась выставка

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На месте трагических событий 30 декабря открыли аудиовизуальную инсталляцию «Белгород в сердце». Центральным элементом стали фотографии Виктора Молостова, зафиксировавшие непростые моменты жизни горожан. Также соавторами выставки выступили сами белгородцы, которые посвятили родному городу свои стихотворения.
Для того, чтобы услышать аудиозаписи, нужно отсканировать QR-код, который размещён на каждом выставочном стенде.
Инсталляция состоит из 34 работ. Выставка завершается инсталляцией с зеркалом. Таким образом создатели экспозиции хотели донести мысль о том, что каждый житель Белгорода — это мужественный человек, истинный герой, доказывающий своими поступками любовь и преданность родному краю.