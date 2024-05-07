«Каждый в Белгороде — настоящий герой»: на месте трагедии появилась выставка

Инсталляция состоит из 34 работ. Выставка завершается инсталляцией с зеркалом. Таким образом создатели экспозиции хотели донести мысль о том, что каждый житель Белгорода — это мужественный человек, истинный герой, доказывающий своими поступками любовь и преданность родному краю.