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Белгородцы стали чаще звонить по сети Wi-Fi c помощью новой технологии

Белгородцы стали чаще звонить по сети Wi-Fi c помощью новой технологии

7 мая 2024, 15:08
Фото: 1MI
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Клиенты билайн в Белгородской области стали активнее общаться с помощью новой технологии VoWiFi («голос по сети Wi-Fi»)*.

Она позволяет звонить и отправлять СМС там, где сотовый сигнал слабеет, например, в подвальных и цокольных помещениях. В апреле 2024 года с помощью VoWiFi клиенты билайн в регионе проговорили более 1,1 млн минут. При этом количество пользователей, с апреля 2023 года выросло в 1,7 раз, а объем голосового трафика увеличился в 1,8 раз.

Технология VoWiFi– одна из составляющих умной сети билайн. Ее можно бесплатно активировать в настройках смартфона. Узнать подробности, в том числе о телефонах, поддерживающих VoWiFi, можно на сайте.

Кроме VoWiFi в понятие «умная сеть» билайн входят и другие технологии, которые помогают оставаться на связи в разных ситуациях. Так, «виртуальный эксперт по качеству», агрегация частот и технология SON ускоряют мобильный интернет, корректируют работу телеком оборудования под текущие задачи и устраняют возможные инциденты на сети задолго до их появления.

Технология VoLTE** улучшает качество передачи речи, создает эффект присутствия во время телефонного звонка. Подробнее об этом читайте здесь.

* VoWiFi — голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее — на beeline.ru

** голос через LTE. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru

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#Артем Черненко#Общество
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