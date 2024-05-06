На жителей Белгородчины обрушилось более 8 млн спам-звонков в 1-м квартале 2024 года

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
С помощью антиспамового решения «МТС Защитник» аналитики компании выяснили, что больше всего нежелательных вызовов среди регионов Центрального Черноземья поступило жителям Белгородской и Воронежской областей — по 8 млн звонков в каждом регионе.
Больше всего в первом квартале 2024 года спам-звонков получили жители Воронежской и Белгородской областей — более 8 млн вызовов. Липчанам и тамбовчанам спамеры пытались позвонить 6,5 и 6,1 млн раз соответственно. Немного меньше страдали от надоедливых звонков жители Курской (5 млн звонков) и Орловской (4,5 млн звонков) областей.
При этом белгородцам спамеры звонили упорнее, чем жителям других регионов ЦЧР: если средняя продолжительность одного заблокированного вызова в других областях составила около 10-11 секунд, то жителям Белгородчины пытались дозвониться в течение 12-ти и более секунд.
Чаще всего жителям Белгорода и области пытались дозвониться компании с рекламными предложениями, опросами, коллекторскими и финансовыми услугами, а также возможные мошенники. Чаще всего назойливые звонки беспокоили накануне и в выходные дни.
«С начала 2024 года при помощи анти-спам решений МТС удалось избавить жителей Белгородской области от более 8 миллионов спам-разговоров, общая продолжительность которых составила бы 10 лет», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.