На жителей Белгородчины обрушилось более 8 млн спам-звонков в 1-м квартале 2024 года

Больше всего в первом квартале 2024 года спам-звонков получили жители Воронежской и Белгородской областей — более 8 млн вызовов. Липчанам и тамбовчанам спамеры пытались позвонить 6,5 и 6,1 млн раз соответственно. Немного меньше страдали от надоедливых звонков жители Курской (5 млн звонков) и Орловской (4,5 млн звонков) областей.