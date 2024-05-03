Под Белгородом с конца апреля не могут найти седого мужчину с татуировкой на плече

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
76-летний житель Разумного Василий Змазнев перестал выходить на связь. О его местонахождении ничего не известно с 27 апреля. Волонтёры просят помощи в его поиске.
У мужчины седые волосы и голубые глаза. Рост белгородца — 170 см, телосложение нормальное. В день исчезновения был одет в тёмно-синий спортивный костюм. На голове мужчины была светлая кепка, на ногах — кроссовки.
Отдельно указано, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели белгородца или знаете, где он может находиться, сообщите об этом в полицию или волонтёрам поискового отряда.