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Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

«Лиза Алерт»

Под Белгородом с конца апреля не могут найти седого мужчину с татуировкой на плече

3 мая 2024, 17:27
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске белгородца

Пропал 76-летний житель Разумного. Он не выходит на связь с конца апреля. Подробности рассказали волонтёры поискового отряда на своих страницах в соцсетях.

76-летний житель Разумного Василий Змазнев перестал выходить на связь. О его местонахождении ничего не известно с 27 апреля. Волонтёры просят помощи в его поиске.

У мужчины седые волосы и голубые глаза. Рост белгородца — 170 см, телосложение нормальное. В день исчезновения был одет в тёмно-синий спортивный костюм. На голове мужчины была светлая кепка, на ногах — кроссовки.

Отдельно указано, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели белгородца или знаете, где он может находиться, сообщите об этом в полицию или волонтёрам поискового отряда.

Ориентировка на пропавшего белгородцаОриентировка на пропавшего белгородца
Ориентировка на пропавшего белгородца
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
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