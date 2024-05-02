Нарушений нет: УМВД завершило проверку компании белгородского бизнесмена Глазкрицкого

В Белгородской области завершилась проверка компании старооскольского бизнесмена Владимира Глазкрицкого. УМВД не нашло нарушений и отказало в возбуждении уголовного дела, пишет издание. Напомним, что Глазкрицкий является одним из свидетелей уголовного дела против Александра Сергиенко.