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Белгородская полиция не нашла нарушений в работе компании Глазкрицкого

Нарушений нет: УМВД завершило проверку компании белгородского бизнесмена Глазкрицкого

2 мая 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская полиция не нашла нарушений в работе компании Глазкрицкого

В отношении компании старооскольского предпринимателя не будут возбуждать уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД «Фонарю».
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УМВД

В Белгородской области завершилась проверка компании старооскольского бизнесмена Владимира Глазкрицкого. УМВД не нашло нарушений и отказало в возбуждении уголовного дела, пишет издание. Напомним, что Глазкрицкий является одним из свидетелей уголовного дела против Александра Сергиенко.

В декабре прошлого года защитник бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко подал заявление в полицию на руководителя ООО «ОГК», ООО «Оптнефтегаз», ООО «Плюс» Владимира Глазкрицкого из-за возможных махинаций при подаче заявления на получение субсидии.

В УМВД не стали комментировать затянувшиеся сроки проверки компании Глазкрицкого
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#УМВД#Бизнесмен#Проверки#Новости Белгорода#Белгород#Владимир Глазкрицкий
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