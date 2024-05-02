Нарушений нет: УМВД завершило проверку компании белгородского бизнесмена Глазкрицкого

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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В Белгородской области завершилась проверка компании старооскольского бизнесмена Владимира Глазкрицкого. УМВД не нашло нарушений и отказало в возбуждении уголовного дела, пишет издание. Напомним, что Глазкрицкий является одним из свидетелей уголовного дела против Александра Сергиенко.
В декабре прошлого года защитник бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко подал заявление в полицию на руководителя ООО «ОГК», ООО «Оптнефтегаз», ООО «Плюс» Владимира Глазкрицкого из-за возможных махинаций при подаче заявления на получение субсидии.