Бездомный белгородец пробрался в пиццерию, не смог открыть кассу, но забрал ноутбук

Выяснилось, что мужчина ночью разгуливал по улицам Белгорода, обратил внимание на приоткрытое на проветривание окно в помещении пиццерии. Белгородец рукой отодвинул пластиковую створку окна и проник внутрь. Кассу мужчине вскрыть не удалось, поэтому он решил прихватить с собой ноутбук. Фигурант продал его за 60 тыс. рублей. Деньги потратил.