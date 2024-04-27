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Ноутбук

Бездомный белгородец пробрался в пиццерию, не смог открыть кассу, но забрал ноутбук

27 апреля 2024, 10:48
Фото: 1MI
Ноутбук

Белгородец залез ночью через окно в пиццерию и украл ноутбук

На краже попался 33-летний мужчина без определённого места жительства. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
Кража

В полицию обратилась владелица пиццерии в Белгороде. Она рассказала, что её сотрудники, пришедшие на работу, обнаружили, что в помещении нараспашку открыто окно и отсутствует корпоративный ноутбук.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина без определённого места жительства.

Выяснилось, что мужчина ночью разгуливал по улицам Белгорода, обратил внимание на приоткрытое на проветривание окно в помещении пиццерии. Белгородец рукой отодвинул пластиковую створку окна и проник внутрь. Кассу мужчине вскрыть не удалось, поэтому он решил прихватить с собой ноутбук. Фигурант продал его за 60 тыс. рублей. Деньги потратил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за кражу с незаконным проникновением в помещение (п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Алина Харина#Происшествия#Кража#Ноутбук#Новости Белгорода#Белгород#Пиццерия
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