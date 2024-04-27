Бездомный белгородец пробрался в пиццерию, не смог открыть кассу, но забрал ноутбук

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В полицию обратилась владелица пиццерии в Белгороде. Она рассказала, что её сотрудники, пришедшие на работу, обнаружили, что в помещении нараспашку открыто окно и отсутствует корпоративный ноутбук.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина без определённого места жительства.
Выяснилось, что мужчина ночью разгуливал по улицам Белгорода, обратил внимание на приоткрытое на проветривание окно в помещении пиццерии. Белгородец рукой отодвинул пластиковую створку окна и проник внутрь. Кассу мужчине вскрыть не удалось, поэтому он решил прихватить с собой ноутбук. Фигурант продал его за 60 тыс. рублей. Деньги потратил.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за кражу с незаконным проникновением в помещение (п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.