Белгородец остался без мобильника из-за знакомства в баре

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Жительница Белгорода познакомилась в одном из баров с мужчиной, после чего отправилась к нему домой. После того, как её новый знакомый уснул, 31-летняя девушка забрала его сотовый телефон и ушла. Украденное белгородка решила оставить себе.
Наутро 44-летний мужчина заметил пропажу мобильника стоимостью 12 тыс. рублей и обратился в полицию.
В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.