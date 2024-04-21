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Published Сегодня, 08:57

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Белгородка украла телефон у мужчины, с которым познакомилась в баре

Белгородец остался без мобильника из-за знакомства в баре

21 апреля 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка украла телефон у мужчины, с которым познакомилась в баре

Жительница Белгорода познакомилась с мужчиной в баре, пришла к нему домой и украла его мобильный телефон стоимостью 12 тыс. рублей. За это ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Жительница Белгорода познакомилась в одном из баров с мужчиной, после чего отправилась к нему домой. После того, как её новый знакомый уснул, 31-летняя девушка забрала его сотовый телефон и ушла. Украденное белгородка решила оставить себе.

Наутро 44-летний мужчина заметил пропажу мобильника стоимостью 12 тыс. рублей и обратился в полицию.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Кража#Телефон#Белгород
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