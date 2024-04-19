Экс-полицейский остановил прохожего белгородца и украл у него 5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Бывшего сотрудника полиции обвинили в превышении должностных полномочий и в грабеже. Обвинительное заключение утвердил прокурор Белгородского района.
По версии следствия, в ноябре 2023 года полицейский при исполнении должностных обязанностей остановил белгородца, чтобы проверить его документы и установить наличие запрещённых предметов. Последний показал сотруднику правоохранительных органов портал «Госуслуги» через мобильный телефон, в чехле которого находились 5 тыс. рублей. Полицейский заметил деньги и забрал себе.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 и по части 1 статьи 161 УК РФ. Материалы дела уже направили в Белгородский районный суд для рассмотрения по существу.