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Полиция

Экс-полицейский остановил прохожего белгородца и украл у него 5 тысяч рублей

19 апреля 2024, 15:13
Фото: 1MI
Полиция

Экс-полицейского будут судить за ограбление белгородца

Происшествие случилось осенью 2023 года, когда злоумышленник ещё работал полицейским. Материалы уголовного дела уже направили в суд для рассмотрения. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Бывшего сотрудника полиции обвинили в превышении должностных полномочий и в грабеже. Обвинительное заключение утвердил прокурор Белгородского района.

По версии следствия, в ноябре 2023 года полицейский при исполнении должностных обязанностей остановил белгородца, чтобы проверить его документы и установить наличие запрещённых предметов. Последний показал сотруднику правоохранительных органов портал «Госуслуги» через мобильный телефон, в чехле которого находились 5 тыс. рублей. Полицейский заметил деньги и забрал себе.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 и по части 1 статьи 161 УК РФ. Материалы дела уже направили в Белгородский районный суд для рассмотрения по существу.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Грабёж#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Новости Белгорода#Белгород#Экс-полицейский
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