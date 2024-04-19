Экс-полицейский остановил прохожего белгородца и украл у него 5 тысяч рублей

По версии следствия, в ноябре 2023 года полицейский при исполнении должностных обязанностей остановил белгородца, чтобы проверить его документы и установить наличие запрещённых предметов. Последний показал сотруднику правоохранительных органов портал «Госуслуги» через мобильный телефон, в чехле которого находились 5 тыс. рублей. Полицейский заметил деньги и забрал себе.