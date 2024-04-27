Белгородцы должны банкам более 272 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В 2023 году белгородцы получили в банках около 224 млрд рублей по кредитам. Это на 51,5% больше, чем годом ранее.
В начале 2024 года жители региона должны были банкам более 272 млрд рублей — на 24% больше, чем в начале прошлого года. При этом за год снизилась доля просроченных задолженностей. Этот показатель не превышает 4%.
Банк России напоминает, что сейчас при оформлении или рефинансировании кредитов банки и микрофинансовые организации должны рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика. Теперь если на погашение задолженностей будет уходить больше половины дохода, то банки обязаны предупреждать заёмщиков о рисках перед заключением договора.
По словам управляющего Отделением Белгород Банка России Андрея Беленко, такая процедура позволит заёмщикам ещё раз обдумать своё решение и рассчитать свои силы по оплате кредитов. Эксперт подчёркивает, что в идеале платёж не должен превышать трети дохода.