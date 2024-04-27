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Деньги

Белгородцы должны банкам более 272 млрд рублей

27 апреля 2024, 08:15
Фото: 1MI
Деньги

Белгородцы стали больше брать кредитов в банках

В 2023 году жители региона заняли в банках около 224 млрд рублей. При этом за год снизилась доля просрочек по платежам. Подробности рассказывает белгородское отделение Банка России.

В 2023 году белгородцы получили в банках около 224 млрд рублей по кредитам. Это на 51,5% больше, чем годом ранее.

В начале 2024 года жители региона должны были банкам более 272 млрд рублей — на 24% больше, чем в начале прошлого года. При этом за год снизилась доля просроченных задолженностей. Этот показатель не превышает 4%.

Банк России напоминает, что сейчас при оформлении или рефинансировании кредитов банки и микрофинансовые организации должны рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика. Теперь если на погашение задолженностей будет уходить больше половины дохода, то банки обязаны предупреждать заёмщиков о рисках перед заключением договора.

По словам управляющего Отделением Белгород Банка России Андрея Беленко, такая процедура позволит заёмщикам ещё раз обдумать своё решение и рассчитать свои силы по оплате кредитов. Эксперт подчёркивает, что в идеале платёж не должен превышать трети дохода.

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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Кредит#Банк#Новости Белгорода#Белгород
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