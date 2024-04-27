Белгород украшают ко Дню Победы

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
На Соборной площади в Белгороде монтируют арочные конструкции в форме звёзд, а также устанавливают флаговые композиции. Гражданский проспект украсили декоративными элементами, которые напоминают ордена. На Белгородском Арбате разместят большие открытки с историческими кадрами военной хроники.
Возле музея-диорамы будет установлена композиция «Знамя Победы», для создания которой использовались фотографии участников Великой Отечественной войны.
Парковые зоны и главные улицы города украсят праздничными декорациями. На мостах, путепроводах и транспортных развязках разместят флагштоки с композициями. Также на пяти мостовых переходах будут установлены светодинамические инсталляции в виде пламени с подсветкой.
По словам мэра, для оформления города к празднику используются в основном декоративные элементы прошлых лет.