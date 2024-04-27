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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Праздничное оформление Белгорода ко Дню Победы

Белгород украшают ко Дню Победы

27 апреля 2024, 12:26
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Праздничное оформление Белгорода ко Дню Победы
В центре монтируют арочные конструкции в форме звёзд, а также устанавливают флаговые композиции. В других частях города разместят кадры исторической хроники, светодинамические инсталляции, флагштоки, сообщает мэр Валентин Демидов.

На Соборной площади в Белгороде монтируют арочные конструкции в форме звёзд, а также устанавливают флаговые композиции. Гражданский проспект украсили декоративными элементами, которые напоминают ордена. На Белгородском Арбате разместят большие открытки с историческими кадрами военной хроники.

Возле музея-диорамы будет установлена композиция «Знамя Победы», для создания которой использовались фотографии участников Великой Отечественной войны.

Парковые зоны и главные улицы города украсят праздничными декорациями. На мостах, путепроводах и транспортных развязках разместят флагштоки с композициями. Также на пяти мостовых переходах будут установлены светодинамические инсталляции в виде пламени с подсветкой.

По словам мэра, для оформления города к празднику используются в основном декоративные элементы прошлых лет.

Праздничное оформление Белгорода ко Дню ПобедыПраздничное оформление Белгорода ко Дню Победы
Праздничное оформление Белгорода ко Дню ПобедыПраздничное оформление Белгорода ко Дню Победы
Праздничное оформление Белгорода ко Дню ПобедыПраздничное оформление Белгорода ко Дню Победы
Праздничное оформление Белгорода ко Дню Победы
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Будут ли в Белгороде отмечать День Победы и в какие регионы увезут школьников?
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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#День Победы#Белгород#Валентин Демидов
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