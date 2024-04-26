Юный скутерист без водительских прав попал в ДТП под Белгородом

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:14
Вчера, 25 апреля, около 11:40 в районе Таврово 15-летний юноша на скутере Yamaha без водительских прав при перестроении не пропустил автомобиль Mitsubishi. Произошло столкновение. За рулём иномарки находился 33-летний водитель.
Автомобилист вызвал скорую и оказал пострадавшему первую помощь. Юношу с травмами доставили в больницу.
В Белгородском районе на участке трассы «Крым» 74-летний водитель на мопеде Alpha при повороте не уступил дорогу автомобилю Kia Sorento, который ехал прямо по встречке. За рулём машины находился 39-летний водитель. В результате аварии мопедист от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
Ещё одно ДТП произошло накануне в Шебекино. 29-летний водитель за рулём автомобиля Honda Stream сбил 20-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил травмы.