Юный скутерист без водительских прав попал в ДТП под Белгородом

В Белгородском районе на участке трассы «Крым» 74-летний водитель на мопеде Alpha при повороте не уступил дорогу автомобилю Kia Sorento, который ехал прямо по встречке. За рулём машины находился 39-летний водитель. В результате аварии мопедист от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.