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Published Сегодня, 10:12

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Updated Сегодня, 10:14

ДТП

Юный скутерист без водительских прав попал в ДТП под Белгородом

26 апреля 2024, 10:12
Фото: 1MI
ДТП

Под Белгородом в ДТП погиб водитель мопеда

Аварии произошли 25 апреля в Белгородском районе. В Таврово пострадал 15-летний скутерист, а на участке дороги «Крым» произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель мопеда, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Вчера, 25 апреля, около 11:40 в районе Таврово 15-летний юноша на скутере Yamaha без водительских прав при перестроении не пропустил автомобиль Mitsubishi. Произошло столкновение. За рулём иномарки находился 33-летний водитель.

Автомобилист вызвал скорую и оказал пострадавшему первую помощь. Юношу с травмами доставили в больницу.

В Белгородском районе на участке трассы «Крым» 74-летний водитель на мопеде Alpha при повороте не уступил дорогу автомобилю Kia Sorento, который ехал прямо по встречке. За рулём машины находился 39-летний водитель. В результате аварии мопедист от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Ещё одно ДТП произошло накануне в Шебекино. 29-летний водитель за рулём автомобиля Honda Stream сбил 20-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил травмы.

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#Алина Харина#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Гибель#Скутер#Подросток#Мопед#Белгород
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