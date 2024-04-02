Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Пассажир «Калины» погиб в жёстком ДТП в Белгородской области

Пассажир «Калины» погиб в жёстком ДТП в Белгородской области

2 апреля 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Происшествие случилось 1 апреля. «Лада Калина» столкнулась с впереди ехавшим Renault Duster. Пассажир отечественного авто скончался до приезда скорой помощи, сообщает управление МВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Вчера, 1 апреля, в Старом Осколе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 49-летний водитель «Лады Калины» не смог выдержать безопасное расстояние, из-за чего его авто столкнулось с Renault Duster. Иномарка в итоге опрокинулась. В результате ДТП 76-летний пассажир отечественного авто скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

В Старом Осколе вчерашний день одним ДТП не ограничился. Водитель Chevrolet Equinox не уступил дорогу, из-за чего его иномарка столкнулась с Nissan Primera. Вторым авто управляла 31-летняя женщина. В результате аварии пострадали водитель Nissan и 50-летняя пассажирка Chevrolet.

В Белгороде МАЗ столкнулся с двигавшимся параллельно ВАЗ-211540. Легковушка после удара въехала в опору освещения. Пострадал 37-летний водитель ВАЗа.

Автобус с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП, пострадали 10 человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом на переходе сбили ребёнка: девочка скончалась от полученных травмСтрашное ДТП под Белгородом: двое дорожных рабочих погибли, пострадал ребёнок
#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Авария#Новости Белгорода#Белгород#Смертельное ДТП#Маргарита Водолажская
Подпишитесь
Во время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 11 детей с начала СВО
Сегодня, 10:38
В мэрии Белгорода нашли начальника для департамента городского хозяйства
Сегодня, 09:13
Украинский беспилотник второй раз за день атаковал белгородское село
Сегодня, 11:28
ДОМ. РФ подтвердил «БИК Сити» в качестве подрядчика по продукту ИЖС
Сегодня, 11:07
Прокурор попросила адвоката Сергиенко не склонять украинскую фамилию подсудимого
Сегодня, 10:42
Белгород вошёл в топ-5 крупных городов с условно комфортным климатом
Сегодня, 11:17
"