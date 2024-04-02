Пассажир «Калины» погиб в жёстком ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Вчера, 1 апреля, в Старом Осколе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 49-летний водитель «Лады Калины» не смог выдержать безопасное расстояние, из-за чего его авто столкнулось с Renault Duster. Иномарка в итоге опрокинулась. В результате ДТП 76-летний пассажир отечественного авто скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.
В Старом Осколе вчерашний день одним ДТП не ограничился. Водитель Chevrolet Equinox не уступил дорогу, из-за чего его иномарка столкнулась с Nissan Primera. Вторым авто управляла 31-летняя женщина. В результате аварии пострадали водитель Nissan и 50-летняя пассажирка Chevrolet.
В Белгороде МАЗ столкнулся с двигавшимся параллельно ВАЗ-211540. Легковушка после удара въехала в опору освещения. Пострадал 37-летний водитель ВАЗа.