Пассажир «Калины» погиб в жёстком ДТП в Белгородской области

Вчера, 1 апреля, в Старом Осколе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 49-летний водитель «Лады Калины» не смог выдержать безопасное расстояние, из-за чего его авто столкнулось с Renault Duster. Иномарка в итоге опрокинулась. В результате ДТП 76-летний пассажир отечественного авто скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.