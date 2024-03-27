Автобус с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП, пострадали 10 человек

Сегодня, 27 марта, в центре Курска произошло массовое ДТП. В 11:30 автобус ЛиАЗ-5262 ехал по улице Дзержинского к Центральному рынку, когда у него отказали тормоза. Водитель пытался совершить экстренное торможение. Закончилось всё тем, что автобус врезался в несколько автомобилей и автобус «Волгабас», который в это время стоял на остановке.