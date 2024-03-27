Автобус с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП, пострадали 10 человек

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Сегодня, 27 марта, в центре Курска произошло массовое ДТП. В 11:30 автобус ЛиАЗ-5262 ехал по улице Дзержинского к Центральному рынку, когда у него отказали тормоза. Водитель пытался совершить экстренное торможение. Закончилось всё тем, что автобус врезался в несколько автомобилей и автобус «Волгабас», который в это время стоял на остановке.
Из-за столкновения два автомобиля загорелись. Всего автобус врезался в семь машин и два автобуса.
В массовой аварии никто не погиб. По предварительным данным, пострадали 10 человек, двое из них — дети.
В министерстве транспорта Курской области отметили, что ЛиАЗ, у которого отказали тормоза, был 2011 года выпуска.