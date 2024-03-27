Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Последствия массового ДТП

Автобус с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП, пострадали 10 человек

27 марта 2024, 10:49
Фото: Александр Баламутов / «Курские известия»
Последствия массового ДТП

Массовое ДТП с автобусом произошло в центре Курска

Авария случилась в Курске из-за отказавших у автобуса ЛиАЗ тормозов. Водитель пытался совершить экстренное торможение, но задел два автобуса и семь автомобилей, два из которых загорелись. Подробности сообщили журналисты «Курских известий».
Сюжет
Автобус

Сегодня, 27 марта, в центре Курска произошло массовое ДТП. В 11:30 автобус ЛиАЗ-5262 ехал по улице Дзержинского к Центральному рынку, когда у него отказали тормоза. Водитель пытался совершить экстренное торможение. Закончилось всё тем, что автобус врезался в несколько автомобилей и автобус «Волгабас», который в это время стоял на остановке.

Из-за столкновения два автомобиля загорелись. Всего автобус врезался в семь машин и два автобуса.

В массовой аварии никто не погиб. По предварительным данным, пострадали 10 человек, двое из них — дети.

В министерстве транспорта Курской области отметили, что ЛиАЗ, у которого отказали тормоза, был 2011 года выпуска.

Последствия массового ДТППоследствия массового ДТП
Последствия массового ДТППоследствия массового ДТП
Последствия массового ДТППоследствия массового ДТП
Последствия массового ДТППоследствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Фото: «Курские известия»
«Меры работают»: от атак ВСУ в Белгороде пострадало 10 автобусов, люди успели выйти
Узнать подробнее
Читайте также:
19 автобусов изменили маршрут движения после ЧП в Белгороде«Нас спасло укрытие»: водитель пострадавшего автобуса — об обстреле БелгородаВ Белгороде из-за обстрела утром пострадало 69 квартир, 4 дома, 8 авто и автобус
#Общество#Происшествия#Автобус#Курск#Черноземье#Александра Склярова#Массовое дтп
Подпишитесь
Взрыв в Белгородской области привёл к пожару на сельхозпредприятии
Сегодня, 11:43
Егор Крид назвал сумму, которую собрал во время стрима для помощи Белгороду
Сегодня, 10:13
«Не разобрались, а брызжете слюной»: Кашеварова — о речи Соловьёва про белгородцев
Сегодня, 07:51
Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР
Сегодня, 06:56
846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины
Сегодня, 09:55
Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций
Сегодня, 09:40
"