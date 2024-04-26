В Новой жизни Белгорода не могут разобраться, кто должен ремонтировать площадку

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
По словам белгородца, в микрорайоне Новая жизнь из-за вандалов и времени пришли в негодность некоторые элементы на детской площадке. Местный житель отметил, что на площадке между Семейной, 33 и Каштановой, 12 пользовались спросом два навесных батута, но в прошлом году один из них засыпали песком, а второй пришёл в негодность. Помимо этого, были убраны гамаки и некоторые другие объекты, рассказал житель города.
«Обращались в УК „Новая Жизнь“, там сообщили, что это не их компетенция, а „Дирекции ЮЗР“, где на обращения не отвечают… Прошу оказать содействие в восстановлении детских площадок», — написал мужчина.
На обращение ответил начальник управления Государственного жилищного надзора Белгородской области Михаил Бредихин. Он рассказал, что связался с руководителем управляющей организации. Ему сообщили, что детское оборудование по этому адресу не входит в состав общего имущества собственников помещений МКД.
Данное оборудование находится на балансе застройщика. По этому вопросу собственникам необходимо обратиться к застройщику согласно гарантийным обязательствам.
Михаил Бредихин
Также сообщение белгородца прокомментировала «Дирекция ЮЗР». Компания сообщила, что детские площадки не являются собственностью застройщика.
Согласно ГК РФ статья 286.6 «Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном участке объекты». В связи с вышеизложенным указанные детские площадки не являются собственностью застройщика. Гарантийный срок на указанные изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Дирекция ЮЗР