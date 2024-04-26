В Новой жизни Белгорода не могут разобраться, кто должен ремонтировать площадку

По словам белгородца, в микрорайоне Новая жизнь из-за вандалов и времени пришли в негодность некоторые элементы на детской площадке. Местный житель отметил, что на площадке между Семейной, 33 и Каштановой, 12 пользовались спросом два навесных батута, но в прошлом году один из них засыпали песком, а второй пришёл в негодность. Помимо этого, были убраны гамаки и некоторые другие объекты, рассказал житель города.