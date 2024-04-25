В НИУ «БелГУ» создали безалкогольное вина, защищающее почки при рентгенографии

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Научные эксперименты провели учёные НИИ фармакологии живых систем НИУ БелГУ.
Безалкогольное вино произведено сотрудниками НИИ по оригинальной технологии из северных сортов винограда, специально отобранных и выращенных селекционерами-генетиками вуза в ботаническом саду НИУ БелГУ.
По словам директора НИИ фармакологии живых систем НИУ БелГУ доктора медицинских наук, профессора Михаила Покровского, разработанный учёными напиток обладает высоким содержанием антиоксидантов. Установка, собранная физиками БелГУ, позволяет удалять алкоголь, не только сохраняя, но и увеличивая объем полифенолов и других полезных веществ.
— Антиоксидантные свойства этого вина предупреждают развитие эндотелиальной дисфункции при системном воспалении, включая постковидный синдром, — отмечает профессор Михаил Покровский.
Исследования проводятся в рамках проекта «Разработка генетических технологий в растениеводстве хозяйственно-ценных культур на примере Vitis vinifera» программы «Приоритет-2030».