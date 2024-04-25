В НИУ «БелГУ» создали безалкогольное вина, защищающее почки при рентгенографии

По словам директора НИИ фармакологии живых систем НИУ БелГУ доктора медицинских наук, профессора Михаила Покровского, разработанный учёными напиток обладает высоким содержанием антиоксидантов. Установка, собранная физиками БелГУ, позволяет удалять алкоголь, не только сохраняя, но и увеличивая объем полифенолов и других полезных веществ.