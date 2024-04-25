В Белгородской области находят меньше фальшивых денег

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
С января по март в банковском секторе Белгородской области обнаружено десять поддельных банкнот. Девять из них — номиналом в 5 тысяч рублей. Также найдена одна фальшивая тысячерублёвая банкнота.
Примечательно, что подделок стало меньше. Год назад в первом квартале изъяли 19 подозрительных купюр.
Центробанк ранее внедрил бесплатную программу обучения кассиров розничных сетей для того, чтобы повысить уровень их квалификации в обращении с наличными деньгами. Это позволит уменьшить количество фальшивых купюр, попадающих в оборот через торговые точки.
Рядовым жителям региона тоже рекомендуется проверять подлинность купюр, для этого нужно обратить внимание на тактильные ощущения, водяные знаки и изменения при смене угла зрения.