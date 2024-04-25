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Published Сегодня, 10:45

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Деньги

В Белгородской области находят меньше фальшивых денег

25 апреля 2024, 10:45
Фото: 1MI
Деньги

Десять поддельных купюр нашли в Белгородской области за три месяца

Год назад было изъято 19 банкнот с признаками подделки, сообщает региональное отделение Банка России. Чаще всего мошенники подделывают пятитысячные купюры.
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Деньги

С января по март в банковском секторе Белгородской области обнаружено десять поддельных банкнот. Девять из них — номиналом в 5 тысяч рублей. Также найдена одна фальшивая тысячерублёвая банкнота.

Примечательно, что подделок стало меньше. Год назад в первом квартале изъяли 19 подозрительных купюр.

Центробанк ранее внедрил бесплатную программу обучения кассиров розничных сетей для того, чтобы повысить уровень их квалификации в обращении с наличными деньгами. Это позволит уменьшить количество фальшивых купюр, попадающих в оборот через торговые точки.

Рядовым жителям региона тоже рекомендуется проверять подлинность купюр, для этого нужно обратить внимание на тактильные ощущения, водяные знаки и изменения при смене угла зрения.

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