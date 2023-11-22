Белгородец хотел сходить с девушкой в театр, но остался без денег и без свидания

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Мошенники под видом девушек находят на сайтах знакомств и в чатах парней и предлагают им вместе пойти в театр. После этого они скидывают жертвам фишинговую ссылку, перейдя по которой можно якобы купить билеты.
С такой аферой накануне столкнулся 18-летний студент. Он перешёл по ссылке и предоставил доступ к своему банковскому счёту. Позже все деньги, хранящиеся на его счету, списались. В общей сумме студент потерял более 10 тыс. рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счета»). Сотрудники правоохранительных органов выясняют личности злоумышленников.
В региональном УМВД уточнили, что за последнюю неделю это уже четвёртый случай кражи по новой схеме. Оперативники напомнили белгородцам, что приобретать билеты необходимо только на официальных сайтах либо в кассах театра.