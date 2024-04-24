Непогода после жёлтого неба и ржавого дождя сохранится в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В четверг, 25 апреля, в регионе установится облачная с прояснениями погода. Ночь пройдёт без осадков. Днём местами возможны грозы и кратковременные дожди.
Ветер восточный будет дуть со скоростью 8-13 м/c. Температура ночью опустится до +10…+12 °С. Днём воздух прогреется до +22…+24 °С.
В Белгороде 25 апреля будет облачно. В ночь на четверг ожидается около +11 °С. Днём потеплеет до +23 °С. Осадков не ожидается.
Дождь в Белгороде на этой неделе возможен только в ночь на пятницу, 26 апреля. При этом днём будет тепло.
Если верить прогнозу Гидрометцентра, в выходные температура в Белгороде немного опустится. Днём столбик термометра не поднимется выше +17 °С.