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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Дождь

Непогода после жёлтого неба и ржавого дождя сохранится в Белгородской области

24 апреля 2024, 15:04
Фото: 1MI
Дождь

Дожди и грозы идут на Белгородскую область

Синоптики предупреждают белгородцев о том, что 25 апреля возможны грозы и кратковременные дожди. Вместе с тем днём воздух прогреется до +24 °С, сообщили в областном МЧС.
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Погода

В четверг, 25 апреля, в регионе установится облачная с прояснениями погода. Ночь пройдёт без осадков. Днём местами возможны грозы и кратковременные дожди.

Ветер восточный будет дуть со скоростью 8-13 м/c. Температура ночью опустится до +10…+12 °С. Днём воздух прогреется до +22…+24 °С.

В Белгороде 25 апреля будет облачно. В ночь на четверг ожидается около +11 °С. Днём потеплеет до +23 °С. Осадков не ожидается.

Дождь в Белгороде на этой неделе возможен только в ночь на пятницу, 26 апреля. При этом днём будет тепло.

Если верить прогнозу Гидрометцентра, в выходные температура в Белгороде немного опустится. Днём столбик термометра не поднимется выше +17 °С.

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