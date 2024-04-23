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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Ветер

Белгородскую область снова накроет сильный ветер

23 апреля 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
Ветер
Синоптики предупреждают белгородцев о порывах ветра до 17 м/с. Также на территории региона пройдут кратковременные дожди. Прогнозом погоды на среду поделились в региональном МЧС.
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Погода

В среду, 24 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днём снова пройдут кратковременные дожди.

Ветер восточный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы достигнут 15-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0…+5 °С, днём ожидается от +13 °С до +18 °С.

По данным Гидрометцентра, в столице региона 24 апреля будет облачно, столбики термометров опустятся до +15 °С. В Старом Осколе завтра ожидается до +16 °С. В Валуйках потеплеет до +18 °С.

Чего ждать белгородцам от погоды на этой неделе?
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Ветер#Прогноз погоды#Синоптики#Белгород
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