Белгородскую область снова накроет сильный ветер

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В среду, 24 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днём снова пройдут кратковременные дожди.
Ветер восточный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы достигнут 15-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0…+5 °С, днём ожидается от +13 °С до +18 °С.
По данным Гидрометцентра, в столице региона 24 апреля будет облачно, столбики термометров опустятся до +15 °С. В Старом Осколе завтра ожидается до +16 °С. В Валуйках потеплеет до +18 °С.