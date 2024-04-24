Над Белгородской областью за ночь сбили два украинских БПЛА

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В течение прошлой ночи предотвращены попытки украинских военных совершить ряд террористических актов с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурная ПВО уничтожила восемь украинских БПЛА: три — в Курской области, два — в Белгородской области, два — в Воронежской области, один — в Смоленской области.
22 апреля ВСУ атаковали беспилотниками пять районов Белгородской области. Среди прочего удар пришёлся на инфраструктурный объект. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.