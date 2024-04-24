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Беспилотник

Над Белгородской областью за ночь сбили два украинских БПЛА

24 апреля 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Восемь украинских беспилотников засекли ночью на территории РФ

Всего дежурная ПВО уничтожила восемь украинских БПЛА. Два из них обнаружили над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, сообщает Минобороны РФ.

В течение прошлой ночи предотвращены попытки украинских военных совершить ряд террористических актов с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурная ПВО уничтожила восемь украинских БПЛА: три — в Курской области, два — в Белгородской области, два — в Воронежской области, один — в Смоленской области.

22 апреля ВСУ атаковали беспилотниками пять районов Белгородской области. Среди прочего удар пришёлся на инфраструктурный объект. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

В 13.00 над Белгородской областью сбили украинский БПЛА, сообщило Минобороны
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