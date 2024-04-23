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Муниципальным служащим Белгорода подняли ежеквартальную премию из-за обстановки

Муниципальным служащим Белгорода подняли ежеквартальную премию из-за обстановки

23 апреля 2024, 14:30
Фото: 1MI
Депутаты горсовета внесли изменение в решение Совета депутатов, которое касается оплаты труда, социальных гарантий, мер поощрения муниципальных служащих Белгорода.

Как отметила руководитель комитета по труду и кадровой политике администрации областного центра Анна Пашкова, проект разработали для повышения материального стимулирования муниципальных служащих Белгорода в связи с осуществлением функций и задач в условиях сложившейся оперативной обстановки.

Речь идёт об увеличении размера ежеквартальной премии. При этом Пашкова добавила, что увеличение будет распространяться только на 2024 год, а финансирование будет осуществляться в установленных пределах фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления Белгорода.

Депутаты горсовета проект поддержали.

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#Кристина Семенчук#Город#Премия#Новости Белгорода#Белгород#Фонд оплаты труда#Оперативная обстановка#Муниципальные служащие
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