Муниципальным служащим Белгорода подняли ежеквартальную премию из-за обстановки

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Как отметила руководитель комитета по труду и кадровой политике администрации областного центра Анна Пашкова, проект разработали для повышения материального стимулирования муниципальных служащих Белгорода в связи с осуществлением функций и задач в условиях сложившейся оперативной обстановки.
Речь идёт об увеличении размера ежеквартальной премии. При этом Пашкова добавила, что увеличение будет распространяться только на 2024 год, а финансирование будет осуществляться в установленных пределах фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления Белгорода.
Депутаты горсовета проект поддержали.