Сначала снимали деньги, а затем пошли на рекорд — о вкладах белгородцев в банках

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
К январю 2024 года жители Белгородской области положили на депозиты больше 350 млрд рублей. В сравнении с показателями 2022 года это на 43 млрд рублей больше.
Отмечается, что в начале прошлого года в банках наблюдался отток средств местных жителей с депозитов. В первые два месяца 2023 года со счетов сняли свыше 28 млрд рублей. После этого за десять месяцев белгородцы перевели на вклады 71,2 млрд рублей.
Завершился год рекордом — в декабре на счетах в банках было размешено более четверти всей суммы, направленной на депозиты за год. Это сумма составляет 19,5 млрд рублей.