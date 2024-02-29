Сначала снимали деньги, а затем пошли на рекорд — о вкладах белгородцев в банках

Отмечается, что в начале прошлого года в банках наблюдался отток средств местных жителей с депозитов. В первые два месяца 2023 года со счетов сняли свыше 28 млрд рублей. После этого за десять месяцев белгородцы перевели на вклады 71,2 млрд рублей.