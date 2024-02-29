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Published Сегодня, 06:02

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Деньги

Сначала снимали деньги, а затем пошли на рекорд — о вкладах белгородцев в банках

29 февраля 2024, 06:02
Фото: 1MI
Деньги

Белгородцы накопили на банковских счетах 350 млрд рублей

За год сумма сбережений жителей региона на банковских счетах выросла на 43 млрд рублей. Подробности сообщает региональное отделение Банка России.

К январю 2024 года жители Белгородской области положили на депозиты больше 350 млрд рублей. В сравнении с показателями 2022 года это на 43 млрд рублей больше.

Отмечается, что в начале прошлого года в банках наблюдался отток средств местных жителей с депозитов. В первые два месяца 2023 года со счетов сняли свыше 28 млрд рублей. После этого за десять месяцев белгородцы перевели на вклады 71,2 млрд рублей.

Завершился год рекордом — в декабре на счетах в банках было размешено более четверти всей суммы, направленной на депозиты за год. Это сумма составляет 19,5 млрд рублей.

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#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Банки#Вклады#Счета#Белгород#Алина Харина
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