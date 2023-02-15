Белгородцы оставили на банковских счетах 307 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
К началу 2023 года жители Белгородской области положили на депозиты и счета свыше 307 млрд рублей. Это на 8,3 млрд рублей больше, чем к январю 2022 года. Интересно, что 96% вкладчиков региона хранят свои сбережения в национальной валюте.
Юридические лица области увеличили свои депозиты на 29%. Всего они хранили в банках 109 млрд рублей.
Индивидуальные предприниматели подняли планку на 37% и положили на счета 13,7 млрд рублей. Данные по юрлицам и ИП также актуальны на начало 2023 года.