Белгородцы оставили на банковских счетах 307 млрд рублей

К началу 2023 года жители Белгородской области положили на депозиты и счета свыше 307 млрд рублей. Это на 8,3 млрд рублей больше, чем к январю 2022 года. Интересно, что 96% вкладчиков региона хранят свои сбережения в национальной валюте.