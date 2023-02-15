Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Белгородцы оставили на банковских счетах 307 млрд рублей

15 февраля 2023, 12:24
Фото: 1MI
Такую сумму зафиксировали к началу 2023 года. Большую часть сбережений белгородцы хранят в национальной валюте, сообщили в региональном отделении Банка России.

К началу 2023 года жители Белгородской области положили на депозиты и счета свыше 307 млрд рублей. Это на 8,3 млрд рублей больше, чем к январю 2022 года. Интересно, что 96% вкладчиков региона хранят свои сбережения в национальной валюте.

Юридические лица области увеличили свои депозиты на 29%. Всего они хранили в банках 109 млрд рублей.

Индивидуальные предприниматели подняли планку на 37% и положили на счета 13,7 млрд рублей. Данные по юрлицам и ИП также актуальны на начало 2023 года.

Объём вкладов белгородцев в банках за год вырос только на 1,3%
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы хранят на банковских счетах более 300 млрд рублейБелгородские дольщики хранят на эскроу-счетах 6,3 млрд рублейСавченко предложил при рождении открывать на россиян счета в 6 млн рублей
#Счета#Физлица#Юрлица#Индивидуальные предприниматели#Депозит#Банк россии#Экономика#Белгородская область
Подпишитесь
Мэрия хочет через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате
Сегодня, 10:16
В белгородском спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки
Сегодня, 07:39
Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода
Сегодня, 08:51
Посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья
Сегодня, 11:10
Белгородэнерго обеспечило дополнительной мощностью завод сыров в Прохоровке
Сегодня, 12:55
Адвокат Ефремова объяснил, почему артист передумал просить о смягчении наказания
Сегодня, 12:09