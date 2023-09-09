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Белгородцы смогут закрыть вклады и вернуть себе право на единое пособие

Банковский вклад и единое пособие: есть ли у белгородцев шанс получить выплату

9 сентября 2023, 08:31
Фото: 1MI

Белгородцы смогут закрыть вклады и вернуть себе право на единое пособие

О влиянии вкладов на получение единого пособия жителями региона рассказала управляющая отделением Соцфонда России Белгородской области Ирина Шушкова. Она также объяснила, когда наличие накопительного счёта влияет на отказ в назначении выплаты.

На вопросы белгородцев Шушкова ответила в прямом эфире регионального ЦУР. Одно из обращений было о том, будет ли учитываться в доход накопительный банковский вклад, при назначении единого пособия.

Если у заявителя проценты по вкладам превышают региональный прожиточный минимум — 12 тыс. рублей — то это автоматически становится основанием для отказа. Есть одно «но»: если этот вклад был закрыт за шесть месяцев до даты подачи заявления, то берутся проценты пропорционально тем месяцам, которые входят в расчётный период.
Ирина Шушкова

Шушкова также добавила, что если белгородцы хотят подать заявления, но сомневаются, они могут обратиться в клиентские центры фонда. Сотрудники посмотрят вклады, проценты и подскажут, когда лучше обратиться, чтобы озвученный период не входил в расчёт, либо в какой момент закрыть счёт.

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#Общество#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук#Ирина шушкова#Клиентские центры#Единое пособие
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