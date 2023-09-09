Банковский вклад и единое пособие: есть ли у белгородцев шанс получить выплату

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
На вопросы белгородцев Шушкова ответила в прямом эфире регионального ЦУР. Одно из обращений было о том, будет ли учитываться в доход накопительный банковский вклад, при назначении единого пособия.
Если у заявителя проценты по вкладам превышают региональный прожиточный минимум — 12 тыс. рублей — то это автоматически становится основанием для отказа. Есть одно «но»: если этот вклад был закрыт за шесть месяцев до даты подачи заявления, то берутся проценты пропорционально тем месяцам, которые входят в расчётный период.
Ирина Шушкова
Шушкова также добавила, что если белгородцы хотят подать заявления, но сомневаются, они могут обратиться в клиентские центры фонда. Сотрудники посмотрят вклады, проценты и подскажут, когда лучше обратиться, чтобы озвученный период не входил в расчёт, либо в какой момент закрыть счёт.