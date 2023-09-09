Банковский вклад и единое пособие: есть ли у белгородцев шанс получить выплату

Шушкова также добавила, что если белгородцы хотят подать заявления, но сомневаются, они могут обратиться в клиентские центры фонда. Сотрудники посмотрят вклады, проценты и подскажут, когда лучше обратиться, чтобы озвученный период не входил в расчёт, либо в какой момент закрыть счёт.