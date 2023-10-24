Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 15:04

Published 24 октября, 15:04

Modified 24 октября, 15:06

Updated 24 октября, 15:06

Депутаты горсовета утвердили новый оклад мэра Белгорода

Депутаты горсовета утвердили новый оклад мэра Белгорода

24 октября 2023, 15:04
Фото: 1MI
Депутаты горсовета седьмого созыва внесли изменения в ранее принятые решения своих коллег. В частности речь идёт об оплате труда муниципальных служащих.

Избранники народа приняли решение увеличить с 1 октября 2023 года на 5,5% фонд оплаты труда работников муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений Белгорода, не предусмотренных Указом президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Речь идёт о повышении на 5,5% должностных окладов, надбавок за классный чин, размера материальной помощи муниципальным служащим Белгорода, а также размера ежемесячной выплаты, который ранее установили депутаты.

К примеру, после принятия закона ежемесячная надбавка за классный чин будет выплачиваться в следующих размерах:

Фото: Из проекта решения депутатов горсовета Белгорода

Также, как следует из проекта решения, в документе шла речь об установлении должностного оклада главы администрации города в размере 44 265 рублей. Но данные сведения в ходе заседания горсовета не озвучили.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты горсовета решили премировать мэра Белгорода за исполнение бюджета в первом полугодии 2023 года. Но это оказалось тайной.

«Как можно прожить?»: белгородцев возмущает зарплата воспитателей в детсадах
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре региона в ЦФО обогнали Белгородскую область по размеру зарплатыВ Белгородской области с 1 октября повысят зарплаты, но не всемБелгород и Старый Оскол не вошли в топ-30 российских городов по уровню зарплат
#Депутаты#Изменения#Новости Белгорода#Оплата труда#Материальная помощь#Белгород#Кристина Семенчук#Фонд оплаты труда
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40