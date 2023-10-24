Депутаты горсовета утвердили новый оклад мэра Белгорода

Posted 24 октября, 15:04
Published 24 октября, 15:04
Modified 24 октября, 15:06
Updated 24 октября, 15:06
Избранники народа приняли решение увеличить с 1 октября 2023 года на 5,5% фонд оплаты труда работников муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений Белгорода, не предусмотренных Указом президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Речь идёт о повышении на 5,5% должностных окладов, надбавок за классный чин, размера материальной помощи муниципальным служащим Белгорода, а также размера ежемесячной выплаты, который ранее установили депутаты.
К примеру, после принятия закона ежемесячная надбавка за классный чин будет выплачиваться в следующих размерах:
Также, как следует из проекта решения, в документе шла речь об установлении должностного оклада главы администрации города в размере 44 265 рублей. Но данные сведения в ходе заседания горсовета не озвучили.
Напомним, ранее стало известно, что депутаты горсовета решили премировать мэра Белгорода за исполнение бюджета в первом полугодии 2023 года. Но это оказалось тайной.