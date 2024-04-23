Минпросвещения РФ выделило дополнительные квоты в лагеря для белгородских детей

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Дети из Белгородской области и регионов, пострадавших от паводков, смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях других регионов. Министерство просвещения РФ выделило дополнительные квоты на путёвки. Об этом сообщила Наталия Наумова — директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.
Что касается белгородских детей, отдельно прорабатывается вопрос по приёму и оздоровлению ребят.
Наумова добавила, что некоторые регионы также готовы принять детей на отдых в летний период.