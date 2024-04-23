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Дети

Минпросвещения РФ выделило дополнительные квоты в лагеря для белгородских детей

23 апреля 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
Дети
Дети из Белгородской области смогут бесплатно отдохнуть в лагерях других регионов. Министерство просвещения РФ выделило дополнительные квоты на путёвки, сообщает ТАСС.
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Дети

Дети из Белгородской области и регионов, пострадавших от паводков, смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях других регионов. Министерство просвещения РФ выделило дополнительные квоты на путёвки. Об этом сообщила Наталия Наумова — директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.

Что касается белгородских детей, отдельно прорабатывается вопрос по приёму и оздоровлению ребят.

Наумова добавила, что некоторые регионы также готовы принять детей на отдых в летний период.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Дети#Лагеря#Новости Белгорода#Квоты#Белгород#Наталия Наумова
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