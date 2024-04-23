Как по коже определить наличие аллергии на алкоголь?

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Эмма Каннингем, хирург-стоматолог, врач-эстетист, рассказала о признаках, по которым можно опять, что у вас аллергия на алкоголь.
Покраснение кожи: чаще всего на лице и шее. Это может быть как реакцией на алкоголь, так и аллергией.
Крапивница: появление волдырей, вызванное реакцией иммунной системы на ингредиенты в напитке.
Зуд: может быть локальным или распространяться на большие участки тела.
Отёк: отёк губ, языка, лица или горла (отёк Квинке) — опасное состояние, требующее срочной медицинской помощи.
Контактный дерматит: покраснение, зуд и волдыри на коже, чаще возникают у людей, чья работа связана с алкоголем.
Отличить аллергию на алкоголь от других проблем сложно. По словам Марии Мишиной, врача аллерголога-иммунолога, симптомы могут быть разнообразными и похожими на другие заболевания. Для точного диагноза требуется тщательное обследование, включающее изучение истории болезни, пищевых привычек и возможной непереносимости продуктов или пищевых добавок.