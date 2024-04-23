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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Застолье с алкоголем

Как по коже определить наличие аллергии на алкоголь?

23 апреля 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Застолье с алкоголем

Эксперт рассказала о пяти признаках аллергии на алкоголь

Лучшая профилактика аллергии — умеренное употребление качественных напитков. В некоторых случаях может потребоваться полный отказ от алкоголя, пишут «Новые известия».

Эмма Каннингем, хирург-стоматолог, врач-эстетист, рассказала о признаках, по которым можно опять, что у вас аллергия на алкоголь.

Покраснение кожи: чаще всего на лице и шее. Это может быть как реакцией на алкоголь, так и аллергией.

Крапивница: появление волдырей, вызванное реакцией иммунной системы на ингредиенты в напитке.

Зуд: может быть локальным или распространяться на большие участки тела.

Отёк: отёк губ, языка, лица или горла (отёк Квинке) — опасное состояние, требующее срочной медицинской помощи.

Контактный дерматит: покраснение, зуд и волдыри на коже, чаще возникают у людей, чья работа связана с алкоголем.

Отличить аллергию на алкоголь от других проблем сложно. По словам Марии Мишиной, врача аллерголога-иммунолога, симптомы могут быть разнообразными и похожими на другие заболевания. Для точного диагноза требуется тщательное обследование, включающее изучение истории болезни, пищевых привычек и возможной непереносимости продуктов или пищевых добавок.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Алкоголь#Советы#Аллергия
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