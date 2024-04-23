Как по коже определить наличие аллергии на алкоголь?

Отличить аллергию на алкоголь от других проблем сложно. По словам Марии Мишиной, врача аллерголога-иммунолога, симптомы могут быть разнообразными и похожими на другие заболевания. Для точного диагноза требуется тщательное обследование, включающее изучение истории болезни, пищевых привычек и возможной непереносимости продуктов или пищевых добавок.