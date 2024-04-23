Белгородские детские площадки стояли на бесхозяйных землях

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Прокуратура обнаружила, что детские площадки в Ровеньском районе не были оформлены должным образом. Выявлен факт бездействия со стороны администраций сельских поселений.
Земельные участки под семью площадками не поставили на кадастровый учёт, на них не оформили право собственности. В итоге расходование финансов на их содержание осуществлялось с нарушениями законодательства.
Из-за этого прокуратура направила в суд иски с требованием устранить нарушения. Администрации обязаны поставить на кадастровый учёт бесхозяйные земельные участки, которые нужны для размещения детских площадок, в целях дальнейшей регистрации права муниципальной собственности на них.