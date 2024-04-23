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Детская площадка

Белгородские детские площадки стояли на бесхозяйных землях

23 апреля 2024, 16:45
Фото: 1MI
Детская площадка
Прокуратура Белгородской области выявила, что сельские администрации не поставили на кадастровый учёт и не оформили право собственности на землю под семью площадками. В суд направлены иски для устранения нарушений, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обнаружила, что детские площадки в Ровеньском районе не были оформлены должным образом. Выявлен факт бездействия со стороны администраций сельских поселений.

Земельные участки под семью площадками не поставили на кадастровый учёт, на них не оформили право собственности. В итоге расходование финансов на их содержание осуществлялось с нарушениями законодательства.

Из-за этого прокуратура направила в суд иски с требованием устранить нарушения. Администрации обязаны поставить на кадастровый учёт бесхозяйные земельные участки, которые нужны для размещения детских площадок, в целях дальнейшей регистрации права муниципальной собственности на них.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#Новости Белгорода#Детские площадки#Ровеньский район#Белгород
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