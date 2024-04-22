Предварительное заседание по делу Полежаева в Белгороде провели за 4 минуты

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По версии прокуратуры, бывший замглавы региона по ЖКХ Константин Полежаев на протяжении трёх лет получал взятки. Имущество экс-чиновника арестовали: в список вошли помещение, участок, дорогие авто и часы. Материалы дела передали на рассмотрение в Белгородский районный суд.
22 апреля прошло предварительное заседание по делу. Со стороны ответчиков — непосредственно Полежаев и Роман Логвинов, со стороны истца — помощник прокурора. Третьим лицом выступает Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества в Курской и Белгородской областях. Судья — Максим Маслов.
В Белгородском районном суде сегодня самого Полежаева не было, но был его представитель от первой адвокатской конторы Белгорода — Сергей Анохин. Судя по промо-роликам в Сети, три года назад Анохин был кандидатом в облдуму от КПРФ. Тогда партия «объявила войну чиновничьей коррупции».
Представитель Полежаева попросил дать ещё время на изучение дела. Суд удовлетворил ходатайство Анохина, после чего заседание перенесли. К материалам также приобщили постановление Свердловского райсуда о заключении Полежаева под домашний арест.
Сегодняшнее же заседание продлилось примерно четыре минуты. Бел.Ру продолжает следить за ходом дела.
Напомним, что Полежаева обвиняют в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. Свою вину экс-чиновник полностью признал.