Предварительное заседание по делу Полежаева в Белгороде провели за 4 минуты

В Белгородском районном суде сегодня самого Полежаева не было, но был его представитель от первой адвокатской конторы Белгорода — Сергей Анохин. Судя по промо-роликам в Сети, три года назад Анохин был кандидатом в облдуму от КПРФ. Тогда партия «объявила войну чиновничьей коррупции».