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Суд

Предварительное заседание по делу Полежаева в Белгороде провели за 4 минуты

22 апреля 2024, 13:28
Фото: 1MI
Суд
В Белгородском районном суде прошло первое предварительное судебное заседание по делу экс-замгубернатора Константина Полежаева. Провели его за четыре минуты: представитель экс-замглавы региона попросил перенести заседание, чтобы лучше изучить материалы.

По версии прокуратуры, бывший замглавы региона по ЖКХ Константин Полежаев на протяжении трёх лет получал взятки. Имущество экс-чиновника арестовали: в список вошли помещение, участок, дорогие авто и часы. Материалы дела передали на рассмотрение в Белгородский районный суд.

22 апреля прошло предварительное заседание по делу. Со стороны ответчиков — непосредственно Полежаев и Роман Логвинов, со стороны истца — помощник прокурора. Третьим лицом выступает Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества в Курской и Белгородской областях. Судья — Максим Маслов.

В Белгородском районном суде сегодня самого Полежаева не было, но был его представитель от первой адвокатской конторы Белгорода — Сергей Анохин. Судя по промо-роликам в Сети, три года назад Анохин был кандидатом в облдуму от КПРФ. Тогда партия «объявила войну чиновничьей коррупции».

Представитель Полежаева попросил дать ещё время на изучение дела. Суд удовлетворил ходатайство Анохина, после чего заседание перенесли. К материалам также приобщили постановление Свердловского райсуда о заключении Полежаева под домашний арест.

Сегодняшнее же заседание продлилось примерно четыре минуты. Бел.Ру продолжает следить за ходом дела.

Напомним, что Полежаева обвиняют в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. Свою вину экс-чиновник полностью признал.

Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался в суде во взяточничестве
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