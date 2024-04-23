Белгородец отказался ехать с другом за наркотиками и поплатился жизнью

Пьяный подсудимый нанёс приятелю один удар ножом. В итоге потерпевший скончался в больнице. Подсудимый пояснил, что сделал это, потому что боялся, что его друг причинит ему тяжёлую травму. Позже он заявил суду о чистосердечном раскаянии в содеянном и рассказал, что после совершённого преступления собственноручно написал явку с повинной.