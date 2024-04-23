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Белгородца приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство приятеля

Белгородец отказался ехать с другом за наркотиками и поплатился жизнью

23 апреля 2024, 17:13
Фото: Изображение Midjourney

Белгородца приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство приятеля

Мужчина нанёс приятелю смертельный удар ножом. Суд признал белгородца виновным и назначил девять лет колонии. Кроме того, ему предстоит выплатить 1 млн рублей матери погибшего и расходы на погребение, сообщает Октябрьский районный суд.

В феврале этого года семеро мужчин собрались за застольем после работы. В итоге возник конфликт из-за отказа одного из участников «торжества» ехать за наркотиками вместе с другим.

Пьяный подсудимый нанёс приятелю один удар ножом. В итоге потерпевший скончался в больнице. Подсудимый пояснил, что сделал это, потому что боялся, что его друг причинит ему тяжёлую травму. Позже он заявил суду о чистосердечном раскаянии в содеянном и рассказал, что после совершённого преступления собственноручно написал явку с повинной.

Подсудимого признали виновным в совершении убийства. Ему назначили девять лет колонии. Суд также обязал его выплатить 1 миллион 57 тысяч рублей — компенсацию матери погибшего и расходы на погребение.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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