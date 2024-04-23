Белгородец отказался ехать с другом за наркотиками и поплатился жизнью

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В феврале этого года семеро мужчин собрались за застольем после работы. В итоге возник конфликт из-за отказа одного из участников «торжества» ехать за наркотиками вместе с другим.
Пьяный подсудимый нанёс приятелю один удар ножом. В итоге потерпевший скончался в больнице. Подсудимый пояснил, что сделал это, потому что боялся, что его друг причинит ему тяжёлую травму. Позже он заявил суду о чистосердечном раскаянии в содеянном и рассказал, что после совершённого преступления собственноручно написал явку с повинной.
Подсудимого признали виновным в совершении убийства. Ему назначили девять лет колонии. Суд также обязал его выплатить 1 миллион 57 тысяч рублей — компенсацию матери погибшего и расходы на погребение.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.