Суд назначил наказание белгородцу по громкому делу об убийстве военного

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В декабря 2023 года житель Ровеньского района и трое военнослужащих распивали алкоголь в доме подсудимого. Бойцы временно жили в доме последнего.
Застолье переросло в ссору. Подсудимый взял нож и ударил одного из военных в грудь. Боец перешёл в другую комнату, упал на пол и умер.
Уголовное дело возбудили по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Рассмотрение проходило в общем порядке. Мужчина полностью признал свою вину.
Такой же вердикт вынес суд. При вынесении наказания он учитывал фактические обстоятельства дела, тяжесть и общественную опасность преступления, которое привело к смерти молодого человека, имевшего семью и детей, а также служившего в армии.
Подсудимому назначили десять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что мужчина не отрицал причастность к убийству и не возражал против заключения под стражу.