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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

Белгородца осудили за убийство военного

Суд назначил наказание белгородцу по громкому делу об убийстве военного

16 апреля 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney

Белгородца осудили за убийство военного

Преступление произошло в минувшем году в Ровеньках. В ходе ссоры мужчина убил военнослужащего ножом, напомнили в Ровеньском районном суде.

В декабря 2023 года житель Ровеньского района и трое военнослужащих распивали алкоголь в доме подсудимого. Бойцы временно жили в доме последнего.

Застолье переросло в ссору. Подсудимый взял нож и ударил одного из военных в грудь. Боец перешёл в другую комнату, упал на пол и умер.

Уголовное дело возбудили по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Рассмотрение проходило в общем порядке. Мужчина полностью признал свою вину.

Такой же вердикт вынес суд. При вынесении наказания он учитывал фактические обстоятельства дела, тяжесть и общественную опасность преступления, которое привело к смерти молодого человека, имевшего семью и детей, а также служившего в армии.

Подсудимому назначили десять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что мужчина не отрицал причастность к убийству и не возражал против заключения под стражу.

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