Во сколько обойдётся покупка традиционного пасхального набора в 2024 году?

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
За три года стоимость традиционного пасхального набора — кулич, творожная пасха и яйца — выросла на 35%. В основном увеличение цен произошло из-за цен на сахар и яйца.
В денежном выражении стоимость набора составляла 819,5 рубля в 2021 году и увеличилась до 1105,7 рубля в 2024 году. С начала прошлого года творожная масса подорожала на 6%, кулич на 10%, а цена на яйца выросла на 50%.
Самостоятельное приготовление кулича в 2024 году обойдётся в 537 рублей, что на 40% больше, чем весной 2021 года. Увеличение обосновано ростом цен на яйца и сахар.