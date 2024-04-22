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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Кулич

Во сколько обойдётся покупка традиционного пасхального набора в 2024 году?

22 апреля 2024, 11:02
Фото: 1MI
Кулич

Набор пасхальных угощений за три года подорожал на 35%

Причиной подорожания стало увеличение цен на яйца и сахар. Самостоятельное приготовление кулича в текущем году обойдётся в 537 рублей, что на 40% больше, чем весной 2021 года, пишет Forbes.
Сюжет
Пасха

За три года стоимость традиционного пасхального набора — кулич, творожная пасха и яйца — выросла на 35%. В основном увеличение цен произошло из-за цен на сахар и яйца.

В денежном выражении стоимость набора составляла 819,5 рубля в 2021 году и увеличилась до 1105,7 рубля в 2024 году. С начала прошлого года творожная масса подорожала на 6%, кулич на 10%, а цена на яйца выросла на 50%.

Самостоятельное приготовление кулича в 2024 году обойдётся в 537 рублей, что на 40% больше, чем весной 2021 года. Увеличение обосновано ростом цен на яйца и сахар.

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