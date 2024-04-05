Белгородские кладбища проверят на наличие взрывчатки перед Пасхой

Православная Пасха в 2024 году приходится на 5 мая. Но уже в начале апреля белгородцы переживают, что посещение кладбищ в регионе может быть небезопасным, и обращаются к властям с просьбой провести проверки на местах захоронений на предмет наличия взрывоопасных предметов. Один из обратившихся рассказал, что при посещении могилы родственников обнаружил рядом опасный предмет.