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Белгородские кладбища проверят на наличие взрывчатки перед Пасхой

Белгородские кладбища проверят на наличие взрывчатки перед Пасхой

5 апреля 2024, 17:59
Фото: 1MI
К губернатору Белгородской области поступило несколько обращений с просьбой провести ревизию белгородских и приграничных кладбищ на наличие взрывоопасных предметов. Гладков рассказал, что такая задача перед властями Белгорода и районов стоит.

Православная Пасха в 2024 году приходится на 5 мая. Но уже в начале апреля белгородцы переживают, что посещение кладбищ в регионе может быть небезопасным, и обращаются к властям с просьбой провести проверки на местах захоронений на предмет наличия взрывоопасных предметов. Один из обратившихся рассказал, что при посещении могилы родственников обнаружил рядом опасный предмет.

Вячеслав Гладков ответил на обращения белгородцев, что задача обеспечить безопасность на кладбищах Белгорода и региона перед местными властями поставлена. Все меры безопасности будут предприняты, глава региона уверен, что безопасность, насколько это возможно, будет к периоду пасхальных посещений кладбищ обеспечена.

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