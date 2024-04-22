В мэрии Белгорода ответили на жалобы аллергиков из-за тополя

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Жительница Белгорода поинтересовалась, планируется ли решить вопрос с тополями на проспекте Славы. Она пояснила, что скоро начнётся цветение, и люди с аллергией и астмой будут сильно страдать.
В мэрии ответили, что сплошной вырубки не планируется.
«В центре города не производится сплошная рубка тополей, вырубка производится сухих и аварийно-опасных деревьев», — добавили в администрации.
Осенью прошлого года сообщалось, что в областном центре чаще всего высаживали липы, дубы и тополя. На улицах предпочтения отдавали клёнам, а в массивах — берёзам. Что касается парковых территорий или набережной, там высаживали лиственницы и ивы.