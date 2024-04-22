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Белгород

В мэрии Белгорода ответили на жалобы аллергиков из-за тополя

22 апреля 2024, 11:14
Фото: 1MI
Белгород
Жительница Белгорода спросила, планируется ли вырубка тополей в связи с тем, что у многих людей аллергия на их цветение. В администрации ответили, что в центре города не будет сплошной вырубки.

Жительница Белгорода поинтересовалась, планируется ли решить вопрос с тополями на проспекте Славы. Она пояснила, что скоро начнётся цветение, и люди с аллергией и астмой будут сильно страдать.

В мэрии ответили, что сплошной вырубки не планируется.

«В центре города не производится сплошная рубка тополей, вырубка производится сухих и аварийно-опасных деревьев», — добавили в администрации.

Осенью прошлого года сообщалось, что в областном центре чаще всего высаживали липы, дубы и тополя. На улицах предпочтения отдавали клёнам, а в массивах — берёзам. Что касается парковых территорий или набережной, там высаживали лиственницы и ивы.

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