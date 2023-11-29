Липы, клёны и берёзы: какие деревья за год чаще всего высаживали в Белгороде

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
С начала года в областном центре чаще всего высаживали липы, дубы и тополя. На улицах предпочтения отдавали клёнам, а в массивах — берёзам.
Сейчас мы готовим ассортимент растений для озеленения и стараемся придерживаться ранее принятых решений по высадке. Растения проверенные, хорошо себя чувствуют в условиях улиц.
Елена Семенкова
Что касается парковых территорий или набережной, там ассортимент больше. К примеру, высаживали лиственницы и ивы.
Всего в Белгороде с начала года высадили 1345 деревьев, 17 500 кустарников и 19,3 тысячи кв. метров цветников.