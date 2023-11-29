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Published Сегодня, 06:34

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Липы, клёны и берёзы: какие деревья за год чаще всего высаживали в Белгороде

Липы, клёны и берёзы: какие деревья за год чаще всего высаживали в Белгороде

29 ноября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Также в областном центре высаживали дубы и тополя. Подробнее рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.

С начала года в областном центре чаще всего высаживали липы, дубы и тополя. На улицах предпочтения отдавали клёнам, а в массивах — берёзам.

Сейчас мы готовим ассортимент растений для озеленения и стараемся придерживаться ранее принятых решений по высадке. Растения проверенные, хорошо себя чувствуют в условиях улиц.
Елена Семенкова

Что касается парковых территорий или набережной, там ассортимент больше. К примеру, высаживали лиственницы и ивы.

Всего в Белгороде с начала года высадили 1345 деревьев, 17 500 кустарников и 19,3 тысячи кв. метров цветников.

Почему белгородцам нужно согласовывать посадку деревьев с городскими властями?
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#Новости Белгорода#Дубы#Белгород#Кристина Семенчук#Липы#Клёны#Ивы#Берёзы
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