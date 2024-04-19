Бобры съели все фруктовые деревья и кусты и подъедают овощи на участке белгородки

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Жительница Майского рассказала, что бобры съели все фруктовые деревья и кусты, которые находились на её участке. Они также отметила, что летом животные подъедают овощи на огороде.
Бобры завалили ручей поваленными ветками и сделали плотину. Из-за этого огород женщины топит, он зарос из-за сырости. Приехавшие егеря лишь посоветовали поставить капканы.
Это не первая жалоба на бобров от белгородцев. Два года назад после обращений в Корочанском районе снесли проблемную плотину. Однако уже в январе этого года жители этого же муниципалитета вновь сообщили о проблеме.
Жалобы поступали и из Новооскольского горокруга.