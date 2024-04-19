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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:33

Пострадавший от бобров домашний участок белгородки

Бобры съели все фруктовые деревья и кусты и подъедают овощи на участке белгородки

19 апреля 2024, 10:33
Фото: «Белгород № 1»
Пострадавший от бобров домашний участок белгородки

Бобры не дают спокойной жизни белгородцам

Жительница Майского сообщила, что бобры съели все фруктовые деревья и кусты, а летом они подъедают овощи на огороде. Прибывшие на место егеря посоветовали женщине поставить капканы, рассказала она Telegram-каналу «Белгород № 1».

Жительница Майского рассказала, что бобры съели все фруктовые деревья и кусты, которые находились на её участке. Они также отметила, что летом животные подъедают овощи на огороде.

Бобры завалили ручей поваленными ветками и сделали плотину. Из-за этого огород женщины топит, он зарос из-за сырости. Приехавшие егеря лишь посоветовали поставить капканы.

Это не первая жалоба на бобров от белгородцев. Два года назад после обращений в Корочанском районе снесли проблемную плотину. Однако уже в январе этого года жители этого же муниципалитета вновь сообщили о проблеме.

Жалобы поступали и из Новооскольского горокруга.

Пострадавший от бобров домашний участок белгородкиПострадавший от бобров домашний участок белгородки
Пострадавший от бобров домашний участок белгородки Пострадавший от бобров домашний участок белгородки
Пострадавший от бобров домашний участок белгородки Пострадавший от бобров домашний участок белгородки
Пострадавший от бобров домашний участок белгородки Пострадавший от бобров домашний участок белгородки
Пострадавший от бобров домашний участок белгородки Пострадавший от бобров домашний участок белгородки
Пострадавший от бобров домашний участок белгородки Пострадавший от бобров домашний участок белгородки
Пострадавший от бобров домашний участок белгородки Пострадавший от бобров домашний участок белгородки
Пострадавший от бобров домашний участок белгородки
Фото: «Белгород № 1»
Белгородцы пожаловались на бобров
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Майский#Новости Белгорода#Плотина#Белгород#Вячеслав Гладков#Бобры
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