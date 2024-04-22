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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Терминал

В магазинах, аптеках, на АЗС: снять наличные на кассе белгородцы смогут в 363 точках

22 апреля 2024, 14:18
Фото: 1MI
Терминал

В Белгородской области стало больше терминалов для безналичной оплаты

За год количество таких терминалов увеличилось на 75,2%. Подробности сообщает пресс-служба регионального Банка России.

В торговых организациях области сейчас работает 38 тыс. терминалов для безналичной оплаты, их количество за год увеличилось на 2,4%. За год расширилась сеть электронных терминалов безналичной оплаты, которыми можно пользоваться самостоятельно. Их количество увеличилось на 75,2% и достигло 1577 штук.

К началу 2024 года в Белгородской области было расположено 1093 банкомата и 41 070 терминалов. Также уточняется, что в регионе расположено 977 банкоматов с функцией выдачи наличных, принять деньги могут 912. Отмечается, что в прошлом году белгородцы и гости региона снимали деньги менее 20 млн раз, что на 9,2% реже, чем годом ранее.

При этом в регионе также развивается сервис «наличные на кассе». Он позволяет снимать деньги с карты в магазинах, аптеках, на заправках одновременно с безналичной оплатой товара. К 1 января в регионе насчитывалось 363 такие точки.

В целом на территории области в 2023 году было совершено больше 394 млн операций на общую сумму 549 млрд рублей. Средний чек по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт составил 686 рублей.

Наличка или карта: какой способ оплаты предпочитают белгородцы?
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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Банкомат#Белгород#Банковские карты#Наличные
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