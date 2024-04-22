В магазинах, аптеках, на АЗС: снять наличные на кассе белгородцы смогут в 363 точках

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В торговых организациях области сейчас работает 38 тыс. терминалов для безналичной оплаты, их количество за год увеличилось на 2,4%. За год расширилась сеть электронных терминалов безналичной оплаты, которыми можно пользоваться самостоятельно. Их количество увеличилось на 75,2% и достигло 1577 штук.
К началу 2024 года в Белгородской области было расположено 1093 банкомата и 41 070 терминалов. Также уточняется, что в регионе расположено 977 банкоматов с функцией выдачи наличных, принять деньги могут 912. Отмечается, что в прошлом году белгородцы и гости региона снимали деньги менее 20 млн раз, что на 9,2% реже, чем годом ранее.
При этом в регионе также развивается сервис «наличные на кассе». Он позволяет снимать деньги с карты в магазинах, аптеках, на заправках одновременно с безналичной оплатой товара. К 1 января в регионе насчитывалось 363 такие точки.
В целом на территории области в 2023 году было совершено больше 394 млн операций на общую сумму 549 млрд рублей. Средний чек по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт составил 686 рублей.