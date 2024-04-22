В магазинах, аптеках, на АЗС: снять наличные на кассе белгородцы смогут в 363 точках

К началу 2024 года в Белгородской области было расположено 1093 банкомата и 41 070 терминалов. Также уточняется, что в регионе расположено 977 банкоматов с функцией выдачи наличных, принять деньги могут 912. Отмечается, что в прошлом году белгородцы и гости региона снимали деньги менее 20 млн раз, что на 9,2% реже, чем годом ранее.