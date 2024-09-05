До пяти лет из-за 10 тысяч рублей: пожилая белгородка взяла чужие деньги из банкомата

В краже подозревают 67-летнюю жительницу Белгорода. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее рассказали в УМВД России по Белгороду.