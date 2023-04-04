В Белгородской области становится меньше банкоматов

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Белгородцы за год совершили 720 млн операций по банковским картам на сумму 1,2 трлн рублей. Как правило, жители региона оплачивали товары и услуги — 80% от общего числа операций. Средний чек составляет примерно 660 рублей. Население чаще расплачивается картами и реже снимает наличные.
Как отметили в регуляторе, в Белгородской области на 24% выросло число выданных карт. Также сообщается, что количество электронных терминалов выросло на 62% — до 900 штук. Число банкоматов, напротив, уменьшилось и составляет 1455. Количество терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях возросло до 36,8 тыс. штук.
На одного белгородца к началу 2023 года в среднем приходилось 2,5 платёжной карты. По данным ЦБ, число выпущенных в области карт на 1 января 2023 года превысило 3,7 млн.