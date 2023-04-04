В Белгородской области становится меньше банкоматов

Как отметили в регуляторе, в Белгородской области на 24% выросло число выданных карт. Также сообщается, что количество электронных терминалов выросло на 62% — до 900 штук. Число банкоматов, напротив, уменьшилось и составляет 1455. Количество терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях возросло до 36,8 тыс. штук.