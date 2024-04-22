В Белгороде на территории «Олимпии» собираются отремонтировать футбольное поле

Из документов закупки следует, что на территории установят ворота для мини-футбола, волейбольные сетки, прожекторы с отражателями, на поле уложат искусственный газон, уплотнят грунт. Также известно, что на территории отремонтируют навес и дополнительный выезд на трассу.