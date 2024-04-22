В Белгороде на территории «Олимпии» собираются отремонтировать футбольное поле

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В Белгороде на территории велолыжероллерной трассы «Олимпия» планируется капитально отремонтировать футбольное поле. Сейчас региональное управление капитального строительства ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы. Начальная цена контракта составляет 10 млн 405 тыс. 799 рублей. Подрядчика должны выбрать 2 мая.
Работы необходимо провести до 1 июля 2024 года.
Из документов закупки следует, что на территории установят ворота для мини-футбола, волейбольные сетки, прожекторы с отражателями, на поле уложат искусственный газон, уплотнят грунт. Также известно, что на территории отремонтируют навес и дополнительный выезд на трассу.
Напомним, что ранее стало известно, что саму трассу «Олимпию» также ждёт реконструкция. Подрядчику предстоит провести земляные работы, установить внутренние электротехнические системы и наружные сети водоснабжения. Реконструкцию должны провести до 20 ноября 2026 года.