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Футбольное поле

В Белгороде на территории «Олимпии» собираются отремонтировать футбольное поле

22 апреля 2024, 08:32
Фото: 1MI
Футбольное поле
На капремонт планируется направить 10,4 млн рублей. Управление капитального строительства Белгородской области ищет подрядчика, который займётся строительно-монтажными работами, следует из документов госзакупки.

В Белгороде на территории велолыжероллерной трассы «Олимпия» планируется капитально отремонтировать футбольное поле. Сейчас региональное управление капитального строительства ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы. Начальная цена контракта составляет 10 млн 405 тыс. 799 рублей. Подрядчика должны выбрать 2 мая.

Работы необходимо провести до 1 июля 2024 года.

Из документов закупки следует, что на территории установят ворота для мини-футбола, волейбольные сетки, прожекторы с отражателями, на поле уложат искусственный газон, уплотнят грунт. Также известно, что на территории отремонтируют навес и дополнительный выезд на трассу.

Напомним, что ранее стало известно, что саму трассу «Олимпию» также ждёт реконструкция. Подрядчику предстоит провести земляные работы, установить внутренние электротехнические системы и наружные сети водоснабжения. Реконструкцию должны провести до 20 ноября 2026 года.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Ремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Футбольное поле#Олимпия#Белгород
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