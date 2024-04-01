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Гладков остался недоволен темпами ремонта велолыжероллерной трассы в Белгороде

«Ощущение, что минстрой не любит лыжи». Гладков — о ремонте «Олимпии» в Белгороде

1 апреля 2024, 11:41
Фото: Изображение Kandinsky

Гладков остался недоволен темпами ремонта велолыжероллерной трассы в Белгороде

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков остался недоволен темпами ремонта велолыжероллерной трассы «Олимпия».

Министр образования Андрей Милёхин заявил, что по «Олимпии» есть риски не выйти на нужные сроки. Губернатора Вячеслава Гладкова это не устроило.

«По „Олимпии“ такое ощущение, что министерство строительства крайне не любит лыжные виды спорта. Всё делается настолько медленно, что уже сил никаких нет. Мы договаривались о том, что гостиничный комплекс должны сейчас завершить. Но я не вижу спортивной площадки, а её должны были сдать в прошлом году. Я не вижу проекта по „пятёрке“, а в этом году мы договорились уже и „десятку“ сделать. Мы договаривались про ФОК, но я не видел ни одной проектно-сметной документации. ФОК то строим, то не строим. Прям беда какая-то!», — сказал глава региона. Он также поинтересовался у своего зама по строительству Владимира Базарова, что это за «саботаж».

Чиновник ответил, что с трассой возникли сложности из-за пересечения стройки с газопроводом и особо охраняемой природной зоной. Но сейчас ситуация исправилась и план строительства трассы уже проходит экспертизу.

Напомним, что ранее министерство строительства Белгородской области искало подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на трассе «Олимпия» в Белгороде. Начальная цена контракта составила 338 млн 467 тыс. 957 рублей. Исполнителя должны были определить 5 февраля 2024 года. Работы должны выполнить до 20 ноября 2026 года.

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