Ушедшая из дома белгородка и её юный приятель попали в поле зрения полиции

13 апреля жительница Белгородского района обратилась в полицию с просьбой найти её несовершеннолетнюю дочь, которая ушла из дома. В ходе оперативных мероприятий был установлен её знакомый — 16-летний парень. Но подросток заявил, что не знает, где находится подруга, и сказал, что не поддерживает с ней связь.