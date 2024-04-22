Ушедшая из дома белгородка и её юный приятель попали в поле зрения полиции

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
13 апреля жительница Белгородского района обратилась в полицию с просьбой найти её несовершеннолетнюю дочь, которая ушла из дома. В ходе оперативных мероприятий был установлен её знакомый — 16-летний парень. Но подросток заявил, что не знает, где находится подруга, и сказал, что не поддерживает с ней связь.
Через два дня девушку удалось найти. Позже полицейские выяснили, что всё это время она проживала на улице. Юная белгородка говорила о своём местонахождении только своему 16-летнему приятелю, но просила больше никому не рассказывать.
С девушкой-подростком и её семьей провели профилактические мероприятия. В отношении друга девушки составлен административный протокол по ст. 17.9 КоАП РФ за заведомо ложные показания. Рассматривается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт.