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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Автомобиль

Пьяный подросток пробрался в дом к знакомому, взял ключи от авто и уехал кататься

3 апреля 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
Автомобиль

17-летний белгородец пойдёт под суд за угон и незаконное проникновение в жильё

Подросток проник в дом знакомого, забрал ключи от машины и уехал кататься на чужом авто до самого утра. Теперь он стал фигурантом уголовного дела, сообщает региональный следком.

Пьяный 17-летний житель Яковлевского горокруга разбил окно дома, где проживал его знакомый, пробрался внутрь и забрал ключи от чужого авто. В гараже он завёл машину и отправился кататься до самого утра.

Произошло это 12 октября минувшего года в Гостищево. Машину после ночной поездки парень вернул на место.

Против юного жителя региона возбудили уголовное дело за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и незаконное проникновение в жильё (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Расследование завершено. Дело направили в суд.

Жильё, в которое проник молодой белгородец Жильё, в которое проник молодой белгородец
Машина, которую угнал молодой белгородецМашина, которую угнал молодой белгородец
Жильё, в которое проник молодой белгородец
Фото: СУ СК РФ по Белгородской области
На пьяного белгородца возбудили уголовное дело за угон автомобиля у сожительницы
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#Белгородская область#Происшествия#Угон#Преступление#Подросток#Новости Белгорода#Белгород#Маргарита Водолажская
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