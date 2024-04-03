Пьяный подросток пробрался в дом к знакомому, взял ключи от авто и уехал кататься

17-летний белгородец пойдёт под суд за угон и незаконное проникновение в жильё

Подросток проник в дом знакомого, забрал ключи от машины и уехал кататься на чужом авто до самого утра. Теперь он стал фигурантом уголовного дела, сообщает региональный следком.

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