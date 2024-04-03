Пьяный подросток пробрался в дом к знакомому, взял ключи от авто и уехал кататься

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Пьяный 17-летний житель Яковлевского горокруга разбил окно дома, где проживал его знакомый, пробрался внутрь и забрал ключи от чужого авто. В гараже он завёл машину и отправился кататься до самого утра.
Произошло это 12 октября минувшего года в Гостищево. Машину после ночной поездки парень вернул на место.
Против юного жителя региона возбудили уголовное дело за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и незаконное проникновение в жильё (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Расследование завершено. Дело направили в суд.