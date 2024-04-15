12-летний мальчик допил оставленное на скамейке чужое пиво и уехал кататься на мопеде

Подросток рассказал, что мопед ему подарила тётя, и он решил покататься по селу. Мальчик утверждал, что сам не покупал алкоголь. По его словам, когда он приехал в центр, то увидел бутылку пива на скамейке и решил допить его. Автоинспекторы остановили мальчика на обратном пути, когда он возвращался домой.