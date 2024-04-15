12-летний мальчик допил оставленное на скамейке чужое пиво и уехал кататься на мопеде

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Вечером 11 апреля в Алексеевском городском округе инспекторы ДПС обратили внимание на мопед, за рулём которого был подросток. Оказалось, что управлял мопедом 12-летний мальчик. Водительских прав у него не было. Более того, по внешним признакам ребёнок был нетрезв.
Подросток рассказал, что мопед ему подарила тётя, и он решил покататься по селу. Мальчик утверждал, что сам не покупал алкоголь. По его словам, когда он приехал в центр, то увидел бутылку пива на скамейке и решил допить его. Автоинспекторы остановили мальчика на обратном пути, когда он возвращался домой.
На место вызвали мать подростка и инспектора по делам несовершеннолетних. Анализ показал, что мальчик находился в состоянии опьянения. Результат составил 0,418 мг/л при допустимой норме в 0,160 мг/л.
В отношении матери составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.