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Белгородские автоинспекторы остановили пьяного подростка на мопеде

12-летний мальчик допил оставленное на скамейке чужое пиво и уехал кататься на мопеде

15 апреля 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские автоинспекторы остановили пьяного подростка на мопеде

На пути к скамейке ребёнок был трезвым, а уже на обратном сел за руль под воздействием алкоголя. В отношении матери составили административный протокол, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером 11 апреля в Алексеевском городском округе инспекторы ДПС обратили внимание на мопед, за рулём которого был подросток. Оказалось, что управлял мопедом 12-летний мальчик. Водительских прав у него не было. Более того, по внешним признакам ребёнок был нетрезв.

Подросток рассказал, что мопед ему подарила тётя, и он решил покататься по селу. Мальчик утверждал, что сам не покупал алкоголь. По его словам, когда он приехал в центр, то увидел бутылку пива на скамейке и решил допить его. Автоинспекторы остановили мальчика на обратном пути, когда он возвращался домой.

На место вызвали мать подростка и инспектора по делам несовершеннолетних. Анализ показал, что мальчик находился в состоянии опьянения. Результат составил 0,418 мг/л при допустимой норме в 0,160 мг/л.

В отношении матери составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.

Пьяный подросток пробрался в дом к знакомому, взял ключи от авто и уехал кататься
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