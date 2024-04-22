Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Ветер

Из-за усилившегося ветра в Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности

22 апреля 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Ветер
Жёлтый уровень погодной опасности ввели из-за усиления порывов ветра по всей области. Усилена работа лесников и пожарных народных дружин, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Жёлтый уровень погодной опасности ввели в Белгородской области. Причиной стало усиление ветра. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Усилена работа лесников и пожарных народных дружин. В области насчитывается более 2 тысяч добровольцев, состоящих в добровольных пожарных дружинах, которые активно сотрудничают с профессиональными спасателями и пожарными. Они обеспечивают непрерывный мониторинг территории и оперативно реагируют на возможные угрозы пожара.

Такая важная работа возможна благодаря сотрудничеству с белгородцами. По словам Вячеслава Гладкова, чем раньше сообщается информация, тем быстрее и эффективнее происходит реагирование на угрозы, связанные с возгораниями.

Весенняя погода и жёлтый уровень опасности задержатся в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Понедельник в Белгородской области будет дождливым и ветреннымПойдут дожди или выглянет солнце? Синоптики рассказали о погоде на майские праздники
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Ветер#Белгород#Вячеслав Гладков#Жёлтый уровень опасности
Подпишитесь
Разгонный блок упал во дворе МКД: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 09:58
«Белгородэнерго» запустил чат-бот для передачи показаний электросчётчиков
Сегодня, 10:28
Вывезенному из Белгородской области ребёнку плеснули кислотой в лицо
Сегодня, 09:00
Фото погибших участников СВО не планируют размещать в автобусах ко Дню Победы
Сегодня, 10:56
«Нужно возвращать людей домой»: белгородцев, остающихся в ПВР, проверят
Сегодня, 07:08
Власти назвали примерные сроки возвращения белгородских детей домой
Сегодня, 06:39
"