Из-за усилившегося ветра в Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности

Усилена работа лесников и пожарных народных дружин. В области насчитывается более 2 тысяч добровольцев, состоящих в добровольных пожарных дружинах, которые активно сотрудничают с профессиональными спасателями и пожарными. Они обеспечивают непрерывный мониторинг территории и оперативно реагируют на возможные угрозы пожара.