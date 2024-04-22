Из-за усилившегося ветра в Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Жёлтый уровень погодной опасности ввели в Белгородской области. Причиной стало усиление ветра. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Усилена работа лесников и пожарных народных дружин. В области насчитывается более 2 тысяч добровольцев, состоящих в добровольных пожарных дружинах, которые активно сотрудничают с профессиональными спасателями и пожарными. Они обеспечивают непрерывный мониторинг территории и оперативно реагируют на возможные угрозы пожара.
Такая важная работа возможна благодаря сотрудничеству с белгородцами. По словам Вячеслава Гладкова, чем раньше сообщается информация, тем быстрее и эффективнее происходит реагирование на угрозы, связанные с возгораниями.