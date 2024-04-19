Права 130 белгородских осуждённых нарушили при привлечении к принудительным работам

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Белгородской области более 130 раз нарушили права осуждённых, привлечённых к принудительным работам. Речь идёт о периоде за 2023 год и с начала 2024-го. Нарушения выявили в том числе в обучении, обеспечении питанием, проведении медосмотра, оказании медпомощи.
Кроме того, зарегистрирован высокий процент повторных преступлений среди осуждённых, состоящих на учёте в исправительных центрах. В 2023 году на этом попались 12 осуждённых, 10 из них не первый привлекались к уголовной ответственности, а восемь нарушали порядок и условия отбывания наказания.
Напомним, что белгородские осуждённые ранее пожаловались на условия работы в исправительном центре от «Агро-Белогорья». В АБ заявили, что созданные условиях соответствуют нормам Трудового кодекса. Отреагировали на жалобу и в региональном управлении ФСИН.