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Высокий процент повторных преступлений выявили среди белгородских осуждённых

Права 130 белгородских осуждённых нарушили при привлечении к принудительным работам

19 апреля 2024, 14:48
Фото: 1MI

Высокий процент повторных преступлений выявили среди белгородских осуждённых

Прокуроры выявили более 130 нарушений при привлечении к труду осуждённых к принудительным работам. Кроме того, среди проходящих работу в исправительных центрах выявлен высокий процент повторных преступлений, сообщили в надзорном ведомстве.

В Белгородской области более 130 раз нарушили права осуждённых, привлечённых к принудительным работам. Речь идёт о периоде за 2023 год и с начала 2024-го. Нарушения выявили в том числе в обучении, обеспечении питанием, проведении медосмотра, оказании медпомощи.

Кроме того, зарегистрирован высокий процент повторных преступлений среди осуждённых, состоящих на учёте в исправительных центрах. В 2023 году на этом попались 12 осуждённых, 10 из них не первый привлекались к уголовной ответственности, а восемь нарушали порядок и условия отбывания наказания.

Напомним, что белгородские осуждённые ранее пожаловались на условия работы в исправительном центре от «Агро-Белогорья». В АБ заявили, что созданные условиях соответствуют нормам Трудового кодекса. Отреагировали на жалобу и в региональном управлении ФСИН.

Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Новости Белгорода#Белгород#Осуждённые#Исправительный центр
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