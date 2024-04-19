Права 130 белгородских осуждённых нарушили при привлечении к принудительным работам

Кроме того, зарегистрирован высокий процент повторных преступлений среди осуждённых, состоящих на учёте в исправительных центрах. В 2023 году на этом попались 12 осуждённых, 10 из них не первый привлекались к уголовной ответственности, а восемь нарушали порядок и условия отбывания наказания.