Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы приговорённых к принудительным работам

В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы приговорённых к принудительным работам

17 апреля 2024, 13:27
Фото: пресс-служба «Агро-Белогорья»
Осуждённые, работающие на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорья», пожаловались в СМИ на нарушения условий содержания. В группе компаний на жалобу отреагировали: Бел.Ру сообщили, что условия абсолютно для всех сотрудников полностью соответствуют нормам Трудового кодекса РФ.

Работающие на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорья» осуждённые сообщили, что они якобы получают неполные выплаты за тяжёлый труд (около 3 тыс. рублей за 12-часовой график работы 2/2), и отказы в продлении отпуска из-за больничных. Один из осуждённых, который перевёлся в другой исправительный центр, сказал даже: «Нас не считают за людей».

В «Агро-Белогорье» прокомментировали Бел.Ру данную ситуацию. По данным пресс-службы, условия для всех сотрудников соответствуют нормам Трудового кодекса РФ. При этом в последние месяцы жалоб на условия труда, в том числе от осуждённых, якобы не поступало.

«Сейчас в Центре находятся 176 осуждённых, которые работают на заводе. В каждом блоке корпуса полностью оборудованы просторные комнаты для проживания, столовые, прачечные, душевые и всё необходимое для комфортного пребывания», — пресс-служба «Агро-Белогорья».

Поделились с Бел.Ру и фотографиями этих корпусов.

Фото: пресс-служба «Агро-Белогорья»

В ГК уверяют, что за условиями труда на предприятии следят как начальники цехов, так и кадровая служба. Кроме того, в конце марта 2024 года Исправительный центр при заводе с внеплановой проверкой посетили и. о. прокурора Белгородской области Олег Заратовский и Уполномоченный по правам человека региона Жанна Киреева. Нарушений выявлено не было.

Что касается заработной платы, то, по данным пресс-службы, её осуждённые получают без каких-либо задержек два раза в месяц. При этом 10% от общей суммы заработной платы удерживается в счёт государства, ещё часть удерживает УФСИН за оплату коммунальных услуг: к этому «Агро-Белогорье» отношения не имеет.

Что касается размещённого в Сети видео, то оно, по мнению «Агро-Белогорья», «носит явно провокативный характер».

Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
Узнать подробнее
Читайте также:
Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в БелгородЧистая прибыль «Агро-Белогорья» выросла в 112 раз по сравнению с прошлым годомЕсть, за что судиться: «Агро-Белогорье» выплатило 10 млрд дивидендов за 2023 год
#Артем Черненко#Видео#Общество#Белгородская область#Заработная плата#Агро-Белогорье#Коммунальные услуги#УФСИН#Центр#Эксклюзив#Уполномоченный по правам человека#Отпуск#Мясоперерабатывающий завод#Белгород#Провокация#Пресс-служба#Внеплановая проверка#Государство#Осуждённые#Больничные#Исправительный центр
Подпишитесь
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
Красноухие черепахи в Белгороде: откуда берутся и какую опасность несут Везёлке
Сегодня, 12:46
«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?
Сегодня, 09:58
«Не ожидал, что выиграю»: как белгородец, проигравший в одном шоу, победил в другом
Сегодня, 13:23
Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
Сегодня, 09:43
"