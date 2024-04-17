В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы приговорённых к принудительным работам

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Работающие на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорья» осуждённые сообщили, что они якобы получают неполные выплаты за тяжёлый труд (около 3 тыс. рублей за 12-часовой график работы 2/2), и отказы в продлении отпуска из-за больничных. Один из осуждённых, который перевёлся в другой исправительный центр, сказал даже: «Нас не считают за людей».
В «Агро-Белогорье» прокомментировали Бел.Ру данную ситуацию. По данным пресс-службы, условия для всех сотрудников соответствуют нормам Трудового кодекса РФ. При этом в последние месяцы жалоб на условия труда, в том числе от осуждённых, якобы не поступало.
«Сейчас в Центре находятся 176 осуждённых, которые работают на заводе. В каждом блоке корпуса полностью оборудованы просторные комнаты для проживания, столовые, прачечные, душевые и всё необходимое для комфортного пребывания», — пресс-служба «Агро-Белогорья».
Поделились с Бел.Ру и фотографиями этих корпусов.
В ГК уверяют, что за условиями труда на предприятии следят как начальники цехов, так и кадровая служба. Кроме того, в конце марта 2024 года Исправительный центр при заводе с внеплановой проверкой посетили и. о. прокурора Белгородской области Олег Заратовский и Уполномоченный по правам человека региона Жанна Киреева. Нарушений выявлено не было.
Что касается заработной платы, то, по данным пресс-службы, её осуждённые получают без каких-либо задержек два раза в месяц. При этом 10% от общей суммы заработной платы удерживается в счёт государства, ещё часть удерживает УФСИН за оплату коммунальных услуг: к этому «Агро-Белогорье» отношения не имеет.
Что касается размещённого в Сети видео, то оно, по мнению «Агро-Белогорья», «носит явно провокативный характер».