В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы приговорённых к принудительным работам

В ГК уверяют, что за условиями труда на предприятии следят как начальники цехов, так и кадровая служба. Кроме того, в конце марта 2024 года Исправительный центр при заводе с внеплановой проверкой посетили и. о. прокурора Белгородской области Олег Заратовский и Уполномоченный по правам человека региона Жанна Киреева. Нарушений выявлено не было.