На жалобы работающих в «Агро-Белогорье» осуждённых ответили в белгородском УФСИН

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Как сообщили журналистам работающие на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорья» осуждённые, за свою тяжёлую работу они якобы получают неполные выплаты, а продлевать отпуска из-за больничных им не разрешают. Один из осуждённых, который перевёлся в другой исправительный центр, сказал даже: «Нас не считают за людей».
Как Бел.Ру сообщили в УФСИН по Белгородской области, условия содержания осуждённых исправительного центра № 1 УФСИН России по Белгородской области в Яковлевском городском округе «в полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации».
«Кроме того, деятельность исправительного центра находится под постоянным контролем прокуратуры Белгородской области», — пресс-служба УФСИН по региону.
Что касается зарплаты осуждённых в «Агро-Белогорье», то, по заявлению ведомства, она составляет 25 тыс. 620 рублей. Отдельно прокомментировали и ситуацию с отпусками: дело в том, что к работам заключённые привлекаются в соответствии с ТК РФ, но за исключением правил предоставления отпусков.
«В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае временной нетрудоспособности работника (болезни) отпуск по заявлению осужденного продляется или переносится на другой срок», — пресс-служба УФСИН.
Высказывались о ситуации и непосредственно в «Агро-Белогорье». Как Бел.Ру заверили в пресс-службе группы компаний, в последние месяцы жалоб на условия труда, в том числе от осуждённых, не поступало.