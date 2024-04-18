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На жалобы работающих в «Агро-Белогорье» осуждённых ответили в белгородском УФСИН

На жалобы работающих в «Агро-Белогорье» осуждённых ответили в белгородском УФСИН

18 апреля 2024, 09:58
Фото: 1MI
17 апреля осуждённые, работающие на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорья», пожаловались в СМИ на нарушения условий содержания. На резонансное сообщение отреагировали в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

Как сообщили журналистам работающие на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорья» осуждённые, за свою тяжёлую работу они якобы получают неполные выплаты, а продлевать отпуска из-за больничных им не разрешают. Один из осуждённых, который перевёлся в другой исправительный центр, сказал даже: «Нас не считают за людей».

Как Бел.Ру сообщили в УФСИН по Белгородской области, условия содержания осуждённых ​ исправительного центра № 1 УФСИН России по Белгородской области в Яковлевском городском округе «в полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации».

«Кроме того, деятельность исправительного центра находится под постоянным контролем прокуратуры Белгородской области», — пресс-служба УФСИН по региону.

Что касается зарплаты осуждённых в «Агро-Белогорье», то, по заявлению ведомства, она составляет​ 25 тыс. 620 рублей. Отдельно прокомментировали и ситуацию с отпусками: дело в том, что к работам заключённые привлекаются в соответствии с ТК РФ, но за исключением правил предоставления отпусков.

«В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае временной нетрудоспособности работника (болезни) отпуск по заявлению осужденного продляется или переносится на другой срок», — пресс-служба УФСИН.

Высказывались о ситуации и непосредственно в «Агро-Белогорье». Как Бел.Ру заверили в пресс-службе группы компаний, в последние месяцы жалоб на условия труда, в том числе от осуждённых, не поступало.

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