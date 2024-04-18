На жалобы работающих в «Агро-Белогорье» осуждённых ответили в белгородском УФСИН

Как сообщили журналистам работающие на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорья» осуждённые, за свою тяжёлую работу они якобы получают неполные выплаты, а продлевать отпуска из-за больничных им не разрешают. Один из осуждённых, который перевёлся в другой исправительный центр, сказал даже: «Нас не считают за людей».