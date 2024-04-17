Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ

Интересно, что, если в этом случае жаловались на низкую зарплату, то ранее в федеральных СМИ появилась информация, что белгородские осуждённые получали зарплату в 224 тыс. рублей. В региональном УФСИН тогда заявили, что это был единичный случай: деньги мужчина получил за сверхурочную работу, также ему начислили премии.