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Исправительный центр под Белгородом

Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ

17 апреля 2024, 09:43
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»
Исправительный центр под Белгородом

Белгородцы пожаловались на условия в исправительном центре

По словам осуждённых, их не считают за людей, им якобы платят неполную заработную плату и отказываются продлевать больничные. В то же время в региональном УФСИН заявили журналистам «Осторожно, новости», что о таких жалобах слышат впервые.

В Белгородской области осуждённые, которые находятся на принудительных работах, остались недовольны условиями содержания в исправительном центре.

В 2021 году в Яковлевском городском округе открыли исправительный центр для заключённых, включая тех, кто приговорён к принудительным работам. Здесь находится около 200 человек. Они проживают в общежитиях и выполняют принудительные работы на заводах «Агро-Белогорья».

Осуждённые, работающие на мясоперерабатывающем заводе, заявили Telegram-каналу «Осторожно, новости», что регулярно сталкиваются с нарушениями условий содержания. По их словам, они якобы получают неполные выплаты за тяжёлый труд (около 3 тыс. рублей за 12-часовой график работы 2/2), отказ в продлении отпуска из-за больничных.

Один из осуждённых, который перевёлся в другой исправительный центр, сказал: «Нас не считают за людей».

В пресс-службе УФСИН по Белгородской области журналистам ответили, что о подобных жалобах слышат впервые. По их словам, условия в центре соответствуют закону.

Интересно, что, если в этом случае жаловались на низкую зарплату, то ранее в федеральных СМИ появилась информация, что белгородские осуждённые получали зарплату в 224 тыс. рублей. В региональном УФСИН тогда заявили, что это был единичный случай: деньги мужчина получил за сверхурочную работу, также ему начислили премии.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Агро-Белогорье#Новости Белгорода#Белгород#Осуждённые#Исправительный центр
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