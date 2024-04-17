Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Белгородской области осуждённые, которые находятся на принудительных работах, остались недовольны условиями содержания в исправительном центре.
В 2021 году в Яковлевском городском округе открыли исправительный центр для заключённых, включая тех, кто приговорён к принудительным работам. Здесь находится около 200 человек. Они проживают в общежитиях и выполняют принудительные работы на заводах «Агро-Белогорья».
Осуждённые, работающие на мясоперерабатывающем заводе, заявили Telegram-каналу «Осторожно, новости», что регулярно сталкиваются с нарушениями условий содержания. По их словам, они якобы получают неполные выплаты за тяжёлый труд (около 3 тыс. рублей за 12-часовой график работы 2/2), отказ в продлении отпуска из-за больничных.
Один из осуждённых, который перевёлся в другой исправительный центр, сказал: «Нас не считают за людей».
В пресс-службе УФСИН по Белгородской области журналистам ответили, что о подобных жалобах слышат впервые. По их словам, условия в центре соответствуют закону.
Интересно, что, если в этом случае жаловались на низкую зарплату, то ранее в федеральных СМИ появилась информация, что белгородские осуждённые получали зарплату в 224 тыс. рублей. В региональном УФСИН тогда заявили, что это был единичный случай: деньги мужчина получил за сверхурочную работу, также ему начислили премии.