Исправительный центр ФСИН под Белгородом сможет принять до 400 осуждённых

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Территорию исправительного центра №1 (ИЦ №1) в Яковлевском горокруге планируют расширить. Пока в стенах учреждения могут содержать до 250 осуждённых. Речь о тех, кто отбывает наказание в виде принудительных работ. Теперь количество мест в ИЦ хотят увеличить до 400.
21 марта состоялось рабочее совещание по вопросам развития в регионе сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы. Всего в ИЦ могут содержать до 250 осуждённых — 200 человек в Яковлевском горокруге и 50 в Алексеевском. Руководство ИЦ договорилось с ООО «МПЗ Агро-Белогорье» о расширении участка центра №1 в четвёртом квартале 2023 года.
Кроме того, на базе имущества ООО «Белгранкорм-холдинг» проводят внутренние отделочные работы участка № 2 ИЦ-1 УФСИН. В стенах учреждения примут 170 осуждённых. Сдать его в эксплуатацию должны в июне.
Ранее Бел.Ру писало о том, что белгородские заключённые будут проходить принудительные работы на «Агро-Белогорье». Осуждённых обещали обеспечить питанием.
Вскоре стало известно, что обвиняемые в преступлениях белгородцы якобы получали зарплату в 224 тыс. рублей. Во ФСИН прокомментировали ситуацию и объяснили, что это был единичный случай. Осуждённый работал на одном из предприятий. Такую сумму он получил за сверхурочные часы, также ему заплатили премии.