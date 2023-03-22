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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Исправительный центр ФСИН под Белгородом сможет принять до 400 осуждённых

22 марта 2023, 12:29
Фото: УФСИН по Белгородской области

В Белгородской области расширят исправительный центр ФСИН

Участок исправительного центра №1 в Яковлевском горокруге планируют расширить, чтобы в нём можно было содержать до 400 осуждённых, отбывающих наказание в виде принудительных работ. О планах сообщили в УФСИН по Белгородской области
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Работа

Территорию исправительного центра №1 (ИЦ №1) в Яковлевском горокруге планируют расширить. Пока в стенах учреждения могут содержать до 250 осуждённых. Речь о тех, кто отбывает наказание в виде принудительных работ. Теперь количество мест в ИЦ хотят увеличить до 400.

21 марта состоялось рабочее совещание по вопросам развития в регионе сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы. Всего в ИЦ могут содержать до 250 осуждённых — 200 человек в Яковлевском горокруге и 50 в Алексеевском. Руководство ИЦ договорилось с ООО «МПЗ Агро-Белогорье» о расширении участка центра №1 в четвёртом квартале 2023 года.

Кроме того, на базе имущества ООО «Белгранкорм-холдинг» проводят внутренние отделочные работы участка № 2 ИЦ-1 УФСИН. В стенах учреждения примут 170 осуждённых. Сдать его в эксплуатацию должны в июне.

Ранее Бел.Ру писало о том, что белгородские заключённые будут проходить принудительные работы на «Агро-Белогорье». Осуждённых обещали обеспечить питанием.

Вскоре стало известно, что обвиняемые в преступлениях белгородцы якобы получали зарплату в 224 тыс. рублей. Во ФСИН прокомментировали ситуацию и объяснили, что это был единичный случай. Осуждённый работал на одном из предприятий. Такую сумму он получил за сверхурочные часы, также ему заплатили премии.

Фото: УФСИН по Белгородской области
Белгородские заключённые будут проходить принудительные работы на «Агро-Белогорье»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Алексеевский горокруг#Работа#Общество#Исправительный центр#Осуждённые#Принудительные работы#Агро-Белогорье#Фсин
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