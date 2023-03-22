Исправительный центр ФСИН под Белгородом сможет принять до 400 осуждённых

21 марта состоялось рабочее совещание по вопросам развития в регионе сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы. Всего в ИЦ могут содержать до 250 осуждённых — 200 человек в Яковлевском горокруге и 50 в Алексеевском. Руководство ИЦ договорилось с ООО «МПЗ Агро-Белогорье» о расширении участка центра №1 в четвёртом квартале 2023 года.